VW Passat (B3) Harlekin zu verkaufen Biederer Kombi als Hingucker

Der VW Passat war eigentlich nie ein Auto für besonders extrovertierte Fahrer, schon gar nicht Anfang der 90er-Jahre. In Deutschland ist der Volkswagen seit jeher vor allem als Kombi beliebt und wird für seine inneren Qualitäten geschätzt. Einfache Handhabung, zuverlässige Technik und gutes Platzangebot stehen hier im Vordergrund. Noah Terkeurst aus Carroll im US-Bundesstaat Ohio waren das offenbar nicht genügend Qualitäten – deshalb hat er seinen 1992er Passat der Modellgeneration B3 wenig dezent modifiziert.

Weiße Felgen, buntes Kleid

Aktuell steht das Auto auf dem Online-Marktplatz der Social-Media-Plattform Facebook zum Verkauf. In der Anzeige schreibt der Besitzer, der Passat sei perfekt für all jene, die schonmal ein Auto wollten, nach dem sich die Menschen auf der Straße umdrehen. Das liegt wohl weniger an den 17 Zoll großen Fifteen52 Turbomac-Felgen als vielmehr an der farbenfrohen Lackierung, denn der Kombi imitiert mit seinem Look den Polo Harlekin, den VW in den 90er-Jahren ursprünglich als Werbegag gebaut hatte. Weil die Kundennachfrage damals aber überraschend groß war, entschloss sich Volkswagen zu einer Sonderserie und baute rund 3.800 Exemplare des kunterbunten Polo 6N. Wichtig war dabei, dass niemals zwei gleiche Farbflächen nebeneinander liegen. Insgesamt gab es vier zufällige Muster, die sich die Kunden beim Kauf nicht aussuchen konnten.

Noah Terkeurst / Patrick Lang Passend zum bunten Exterieur: Kinderzimmer-Teppich im Innenraum.

Abgesehen vom Harlekin-Look ist der Passat ein vergleichsweise unspektakulärer Gebrauchtwagen mit etwas mehr als 300.000 Kilometern auf der Uhr. Trotzdem will der Verkäufer für den handgeschalteten Zweiliter-Benziner in GL-Ausstattung stolze 10.000 Dollar haben (ca. 9.480 Euro). Alles, was noch anzuführen wäre, um diese Preisvorstellung zu rechtfertigen, ist die nachgerüstete Innenausstattung. Sie besteht nämlich aus jenem Straßenverkehrs-Muster-Teppich, den wir wohl alle in unserem Kinderzimmer hatten. Okay, und eine praktische Dachbox gibt's auch noch dazu.

Während Sie jetzt überlegen, ob Sie zuschlagen sollten, können Sie sich in unserer Fotoshow ein paar ganz untypische Harlekin-Modelle anschauen, die wir virtuell für Sie zusammengebaut haben.

Fazit

Viel hilft viel? In diesem Fall sollte wohl viel Farbe dabei helfen, aus dem biederen VW Passat B3 einen echten Hingucker zu machen. Und ja, das hat durchaus auch funktioniert. Nettes Detail: Der Kinderzimmer-Teppich im Innenraum. Trotz allem sind 10.000 Dollar viel Geld für einen VW mit mehr als 300.000 Kilometern Laufleistung aus dem Jahr 1992.