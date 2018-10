Kennzeichen des neuen VW Tiguan Offroad sind der mit silberfarbenen Applikationen neu gestaltete vordere Stoßfänger für ein noch robusteres Outfit, das zudem den Böschungswinkel auf 24 Grad hochschraubt. Darin ist auch der Unterfahrschutz für die Aggregate integriert.

Neben dem neuen Stoßfänger wird die Optik geprägt durch die Türaufsatzteile im Offroad-Look, den Stoßfänger-Mittelteilen in Reflexsilber matt mit geschwärzten Chromzierleisten sowie durch eine schwarze Dachreling und schwarze Außenspiegelkappen. Weitere Erkennungsmerkmale sind „Offroad“-Plaketten an der B-Säule.

VW Tiguan 2.0 TDI Biturbo im Test Deutschlands beliebtester SUV

Aktuell nur mit einem 150-PS-Diesel

Für die neue Tiguan-Version stehen sechs verschiedene Lackfarben zur Auswahl: Pure Grey, Pure White, Atlantic Blue Metallic, Indiumgrau Metallic, Tungsten Silver Metallic und Orxyweiß Perlmutteffekt. In Kombination mit dem optionalen „Offroad-Plus“-Paket ist das Modell auch zweifarbig mit einem schwarzen Dach erhältlich.

Weitere Bestandteile des Pakets sind die Komfortsitze mit spezieller Sitzmittelbahn, ein schwarzer Dachhimmel, das Active Lighting System, der Dynamic Light Assist sowie das dynamische Kurvenfahrlicht. Serienmäßig steht die Offroad-Variante auf schwarzen 18-Zoll Leichtmetallrädern. Optional sind Felgen in den Dimensionen 19 und 20 Zoll zu haben. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind zudem das Multifunktionslenkrad und der Schaltknauf in Leder, Aluminium-Dekoreinlagen, Pedale und Fußstütze in gebürstetem Edelstahl und Gummifußmatten.

Aktuell ist der VW Tiguan Offroad nur mit einem 150 PS starken Zweiliter-TDI in Verbindung mit einem 7-Gang-DSG zu haben. Weitere Diesel und Benziner sollen folgen. In Deutschland werden alle angebotenen Varianten serienmäßig mit Allradantrieb und DSG-Getriebe ausgestattet sein. Der Grundpreis des Tiguan Offroad liegt bein 40.925 Euro.