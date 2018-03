Volkswagen präsentiert die 3. Generation des VW Touareg auf der Motor Show in Peking am 23. März 2018. Wir haben den großen SUV bereits im Fahrbericht und zeigen die ersten offiziellen Bilder.

Schon mit den Patent-Bildern, mit denen VW sich den Look des neuen Touareg schützen will, wird klar: der große SUV von Volkswagen wird sich sehr stark an der 2016 auf der Auto China vorgestellten Studie T-Prime Concept GTE orientieren und wird sich die Architektur – Modularer Längsbaukasten (MLB) – mit dem bereits gestarteten Audi Q7 und dem kommenden Porsche Cayenne teilen.

Neueste SUV-Generation erwischt 1:22 Min.

Die neuesten Bilder zeigen den Touareg ungetarnt und geben alle Designdetails preis. An der Front zeigt sich der neue breite und nach außen mit zwei Stufen versehene Kühlergrill. Die schmalen Scheinwerfer und der Grill bilden eine Einheit, die mit viel Chromzierrat unterstützt wird. Im unteren Bereich verbaut VW weitere Längsstreben. Eine breite Chromleiste setzt sich auf in der Seitenansicht fort. Augenfällig: Die ausgestellten hinteren Kotflügel sowie die starken schon fast falzartigen Sicken an der Seite. Besonders in der Heckansicht machten sich die breiten Kotflügel bemerkbar. Sie werden auch optisch von den schmalen und weit in die Karosserie reichenden Leuchten unterstützt.

Der MLB Evo-Baukasten aus dem Jahre 2015 ermöglicht eine deutliche Gewichtsreduktion von über 200 Kilogramm. Der neue Touareg für das Modelljahr 2017 soll die 2-Tonnen-Grenze unterschreiten, fällt aber länger und breiter aus. Außerdem erlaubt MLB Evo den Einsatz teils bekannter Konzern-Otto- und Diesel-Aggregate aber vor allem eines Hybridantriebsstrangs.

Neuer VW Touareg mit Plug-in-Hybrid

Foto: Audi Der neue VW Touareg basiert auf der gleichen Plattform wie der neue Audi Q7. Hier als RS Q7 abgebildet.

Der 3,0-Liter-V6-Diesel mit rund 270 PS gilt als gesetzt, des weiteren ein Benziner-Pendant mit vermutlich 340 PS. Der Plug-in-Hybrid wird wohl einen 4-Zylinder-Turbo (252 PS) mit einem 100 kW starken Elektromotor kombinieren. Die Systemleistung soll bei 381 PS liegen, die rein elektrische Reichweite bei 50 Kilometern – auch einen V8-Motor wird es wieder geben, ungewiss ist ein Vierzylinder als Basis-Motor ohne Hybridunterstützung.

Wie seine SUV-Brüder aus dem Volkswagen-Konzern rollt der neue VW Touareg in Bratislava vom Band. Er wird in der neuen Generation etwas größer ausfallen, schließlich muss eine dritte Sitzreihe integriert werden. Die aktuelle Version misst 4,801 Meter – der neue Touareg wird der 5-Meter-Marke sehr nahe kommen, die Studie erreicht sie bereits. In der Höhe kommt er auf 1,75 Meter, die Breite liegt bei 1,98 Meter. In Sachen Anhängelast soll der Touareg 3,5 Tonnen ziehen können.

Teilautonomes Fahren und virtuelles Cockpit

Foto: F. Ratering/Porsche Auch der neu Porsche Cayenne baut auf der modularen Längsplattform auf.

Im Inneren dürfte den Fahrer ein nicht ganz so extremes Interieur wie bei der Studie erwarten, trotzdem aber ist die Anzahl der Schalter reduziert und zwei große Bildschirme (12 und 15 Zoll) werden den den Innenraum dominieren. Dazu soll der Touareg optimale Vernetzung bieten, per Gesten- und Sprachsteuerung bedienbar sein sowie teilautonom fahren und einparken.

Die persönlichen Einstellungen lassen sich über die VW-ID abspeichern. Erkennt das Auto seinen Fahrer, richtet sich der Startbildschirm nach dessen Vorgaben ein.

VW-Neuheiten bis 2020 Der neue Zukunftsplan für VW

Zudem ermöglicht das Infotainmentsystem die Kommunikation mit dem eigenen Zuhause, sofern dies entsprechend vernetzt ist. So kann man per Sprachbefehl Heizung und Licht einschalten und auf dem Heimweg das zu Hause angefangene Hörbuch unterwegs an der richtigen Stelle weiterhören. Für die Sprachbefehle nutzt VW den Sprachassistenten Alexa von Amazon. Neben einem Head-up-Display verfügt der VW Touareg noch über ein aktives Lichtsystem, sowie die ACC Adaptive Cruise Control. Sein Spurhalteassistent erkennt nicht nur die Fahrbahnmarkierungen, sondern zusätzlich noch weitere Fahrzeuge.

Erste Fahrt im VW Touareg, Typ 536

Mit dem tarnfolierten neuen VW Touareg III, Typcode 536, geht es auf eine letzte Abnahmefahrt, bei der wir erstmals selbst ans Steuer dürfen. Das Hügelland in der spanischen Provinz Aragon hat nicht nur pittoreske Landschaft zu bieten, sondern auch Nebenstraßen in einem ausgesprochen bedauernswerten Zustand. Mit Bedacht wurde diese Strecke für die Abnahmefahrt der dritten Generation des Wolfsburger Groß-SUV gewählt. Die marode Asphaltdecke mit Aufbrüchen, Schlaglöchern und zahllosen Querfugen soll eine der wichtigsten Neuerungen zur Geltung bringen, das Luftfederfahrwerk mit aktivem Wankausgleich, elektronisch geregelten Dämpfern und Hinterachslenkung. Prinzipiell teilt sich der VW Touareg zwar die Plattform mit den Konzerngeschwistern Cayenne und Q7, doch bei den Fahrwerkskomponenten gingen die Entwickler getrennte Wege.

Besondere Bedeutung kommt dabei den elektromechanischen Stabilisatoren zu. An Vorder- und Hinterachse befindet sich zwischen den zweigeteilten Stabilisatorstangen ein Stellmotor, der die beiden Elemente je nach Fahrsituation gegeneinander verdreht oder voneinander entkoppelt. Und tatsächlich lässt sich der auf 4,88 Meter Länge angeschwollene VW Touareg trotz engagierter Fahrweise mit bemerkenswerter Gelassenheit über die zerfurchte Strecke durch die Berge treiben. Der aktive Wankausgleich stabilisiert dabei nicht nur das Fahrzeug bei Lenkmanövern, auch der Abrollkomfort und die Stabilität im Grenzbereich gewinnt spürbar, der VW Touareg lässt sich ausgesprochen dynamisch bewegen.

Foto: VW Das Plus an Außenlänge führt zum Beispiel zu einer deutlichen Vergrößerung des Kofferraumvolumens. Und zwar von 697 auf 810 Liter.

Hinterachslenkung im neuen VW Touareg

Die (wie das aktive Fahrwerk) optionale Hinterachslenkung trägt ihren Teil zur überraschenden Handlichkeit des neuen VW Touareg bei. Während bei niedrigem Tempo mit entgegengesetzt lenkenden Hinterrädern der Wendekreis reduziert wird (ein Meter geringer als bisher), schlagen die Hinterräder ab 50 km/h gleichsinnig zu den Vorderrädern ein, sorgen so für ein stabileres Fahrverhalten. Nachdem der Radstand im Vergleich zum bisherigen VW Touareg nicht geändert wurde, ist die Verbesserung direkt spürbar, sobald um enge Kurven oder durch Serpentinen gelenkt wird. Abstriche gibt es lediglich bei der Geländetechnik des neuen VW Touareg (2018): Das bisherige optionale Terrain-Tech-Paket mit Hinterachssperre und zuschaltbarer Getriebeuntersetzung entfällt künftig, die Bestellquote soll zuletzt im einstelligen Prozentbereich gelegen haben.

Das zweite Großthema der neuen VW Touareg-Generation ist Multimedia. Innovision Cockpit nennt VW das System, dessen Funktions- und Bedienphilosophie zukünftig auch in die kleineren Klassen weitergereicht werden soll. Leider dürfen wir es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Bild zeigen. Mit 15 Zoll Diagonale ist der Hauptbildschirm des „Discover Premium“-Infotainmentsystems im Querformat in der Armaturenbord-Mitte installiert und geht fast nahtlos in den Bildschirm der digitalisierten Instrumente über. Im Gegensatz zur bisherigen Generation hält beim Innovision Cockpit eine Handhabung wie bei Tablet-Computern Einzug. Der Hauptbildschirm lässt sich in mehrere Segmente aufteilen, um wichtige Funktionen ohne Umwege ansteuern zu können oder auf eine Ebene reduzieren. Dabei ist Individualisierung Trumpf, einzelne Kacheln mit Bedienfeldern lassen sich frei anordnen, ebenso gewünschte Schaltflächen für priorisierte Funktionen in einem eigenen, stets angezeigten Bereich des Displays platzieren. Die intuitive Bedienung des Innovision Cockpit ist, zumindest für die Generation Smartphone, tatsächlich nahezu selbsterklärend.

Foto: VW Zu den neuen Highlights zählen unter anderem ein Kreuzungsassistent (warnt vor seitlich herannahenden Fahrzeugen), ein Nachtsichtassistent (erkennt per Wärmebildkamera Menschen und Tiere in der Dunkelheit) und LED-Matrix-Scheinwerfer.

Hybrid kommt später

Den Marktstart im Sommer bestreitet der VW Touareg zunächst nur mit dem V6-Diesel in zwei Leistungsstufen (231 und 286 PS), wovon der leistungsstärkere im Testfahrzeug verbaut war. Im Herbst folgt noch ein 340-PS-V6-Benziner, außerdem wird ein Vierliter-V8-Diesel angekündigt. Auf einen Plugin-Hybrid müssen deutsche Kunden noch mindestens bis 2019 warten, in China wird diese Variante mit 367 PS Systemleistung bereits zur Premiere eingeführt.

Dass der Sechszylinder-Diesel mit dem großen Wagen verhältnismäßig leichtes Spiel hat, liegt auch am reduzierten Gewicht, durch einen 50-prozentigen Aluminiumanteil bei den verwendeten Metallbauteilen ist es ausstattungsbereinigt um 120 Kilo gesunken. Der spontan und bullig antretende V6 lässt den Vortrieb in einer Achtgang-Automatik verwalten, die schlüssige Arbeit abliefert und sich wahlweise mit kleinen Schaltpaddeln hinter dem Lenkrad manuell bedienen lässt. Wichtig für die Stammkundschaft: Es bleibt bei maximal 3,5 Tonnen Anhängelast.

Seine Premiere wird der neue VW Touareg im April 2018 in China feiern.