Wegen Abgasskandal Audi muss Euro 4-Diesel zurückrufen

Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet den nächsten Rückruf wegen des Abgasskandals an. Diesmal erwischt es ältere Diesel-Modelle von Audi. Es geht um 40.000 Fahrzeuge.

Es ist bereits der zehnte Rückruf, den Audi wegen des Abgasskandals vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erhält. Diesmal (und erstmals) geht es um Euro 4-Diesel; die betroffenen Autos wurden zwischen 2004 bis 2009 gebaut. Die Ingolstädter müssen 40.000 A4- und A6-Exemplare mit V6-TDI-Turbodieselmotoren zurückrufen, in die nach KBA-Interpretation unzulässige Abschalteinrichtungen installiert sind.

Software- oder Hardware-Update?

Dabei geht es um die sogenannte Akustik-Funktion, die ursprünglich das typische Nagel-Geräusch der Dieselmotoren unterdrücken sollte. Später soll die Software von den Ingenieuren derart verändert worden sein, dass sie das Abgasverhalten manipuliert. Dadurch sollen die Autos auf dem Prüfstand die Grenzwerte eingehalten, die Abgasreinigung auf der Straße allerdings zu großen Teilen deaktiviert haben. Im Zuge des Rückrufs muss die Funktion entfernt werden. Dafür stelle Audi nun „dem KBA eine technische Lösung vor, nach deren Freigabe die Kunden in die Werkstätten gerufen werden können“.

auto motor und sport Unter anderem ist der Audi A4 der Generation B7 vom Rückruf betroffen.

Das KBA hatte die Akustik-Funktion schon seit 2018 in Verdacht, eigentlich eine illegale Abschalteinrichtung zu sein. Doch erst jetzt ordnete die Behörde den Rückruf tatsächlich an. Betroffene Audi-Fahrer werden per Post über den Start des Rückrufs benachrichtigt. Ob die technische Lösung allein ein Software-Update umfasst oder auch neue Teile eingebaut werden müssen, lässt Audi bislang offen.

Inklusive des neuen Rückrufs musste Audi bislang 212.000 Autos wegen des Dieselskandals zurückrufen; anders als andere Herstellers hatten die Ingolstädter dagegen nie Einspruch eingelegt. Die Kosten dafür sollen sich für den Autobauer inzwischen auf etwa 3,4 Millionen Euro belaufen.