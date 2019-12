Pickup-Rückruf bei Ford Gurtstraffer kann Teppich entzünden

Die Baujahre 2017 bis 2019 sind betroffen: Ford holt im Zuge eines sogenannten Sicherheits-Rückrufs Super-Duty-SuperCrew-Modelle der F-Serie in die Werkstätten zurück. Das Problem: Sollten bei einem Unfall die vorderen Gurtstraffer auslösen, kann dies Funkenflug erzeugen. Diese Funken sind wiederum so heftig, dass sie den Teppichboden oder die Teppichisolierung in der Nähe der B-Säule entzünden können. So ein Brand könnte sich auf das komplette Fahrzeug ausbreiten.

Bisher hat Ford eine Meldung über einen solchen Brand auf dem US-amerikanischen Markt erhalten. Verletzte gab es in diesem Zusammenhang nicht.

Ford Robustes Arbeitsgerät: Besonders im ländlichen Raum Nordamerikas sind die Ford Super-Duty-Pickups als Nutzfahrzeuge beliebt.

Fahrzeuge aus den USA, Kanada und Mexiko

Der Rückruf umfasst 547.538 Fahrzeuge, davon 490.574 in den USA, 56.112 in Kanada und 852 in Mexiko. Die zurückgerufene Charge lief in der Zeit vom 8. Oktober 2015 bis zum 29. Oktober 2019 in Fords Kentucky Truck-Werk vom Band.

Im Zuge des Rückrufs kleben die Werkstätten Folie auf den Teppich und modifizieren das Schalldämm-Material an der Rückseite der B-Säulenverkleidung. Die Ford-Referenznummer für den Rückruf lautet 19S52.