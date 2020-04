Fiat-Chrysler Nordamerika Designwettbewerb RAM Rampage – wer zeichnet den besten Pickup?

Fiat-Chrysler ruft dazu auf, einen modernen Pickup zu zeichnen. Selbst die Vorlage macht schon etwas her.

Fiat-Chrysler möchte den RAM der Zukunft entwickeln und hofft dafür auf geballte Hilfe aus dem Netz. Der Konzern ruft jeden dazu auf, seine Entwürfe zu einem kräftigen Zukunfts-Pickup auf der Facebookseite von FCA North America zu posten. Dass es dabei nicht um eine bloße Fingerübung für blutige Anfänger geht, sondern um ein ernsthaftes Projekt für bereits geübte Zeichner, unterstreicht FCA mit einem Beispielbild: Der RAM Rampage ist ein Pkw-Pickup (im englischen Sprachraum "Ute" für Utility vehicle) im Stile des Chevrolet El Camino SS. Der neue Entwurf basiert dabei auf dem Dodge Challenger Hellcat.

Hardy Mutschler Legendäres Ute: Chevrolet El Camino.

Früher schwach, heute stark

Der RAM Rampage trägt ein prominentes RAM-Logo anstelle des Dodge-Widderkopfes im Zentrum seines Kühlergrills. Hinter der zweitürigen Kabine schließt sich dort, wo früher Rückbank und Kofferraum waren, eine kurze Ladefläche an. Der Dodge Rampage aus dem Jahr 1982 kann dabei nur bedingt als Vorbild gedient haben, da er auf einer Kleinwagen-Plattform mit Vierzylinder-Motor basierte – der jetzt als virtuelle Basis dienende Challenger Hellcat generiert mit seinem Kompressor-V8 717 PS.

FCA Mit gelben Frontsplitter-Ecken - natürlich: FCAs Entwurf zu einem RAM Rampage.

Gelbe Splitterecken inzwischen Pflicht

Durchaus selbstironisch sind die gelb lackierten Ecken des Frontsplitters gemeint: Dodge-Fans lassen im Alltagsverkehr bei ihren Chargern und Challengern gerne die gelben Transportschutzleisten auf den Splitter-Kanten, was bereits in der FCA-Designabteilung zu Diskussionen geführt hat. So teilte FCA-Designchef Ralph Gilles kürzlich einen Entwurf zu einem künftigen Dodge Challenger, den seine Chefs wegen der gelb lackierten Ecken des Frontsplitters abgelehnt haben.

FCA Basiert auf einer Kompaktwagen-Plattform und hat einen Vierzylindermotor unter der Haube: Der Dodge Rampage von 1982.

Der Facebook-Wettbewerb läuft noch bis 23:00 Uhr deutscher Zeit. Weil teilnehmen möchte, postet einfach seinen Entwurf in den Kommentaren zum FCA-Post. Zu gewinnen gibt es nur ein bisschen Ruhm. Wer mehr Ambitionen hat, kann am FCA Designwettbewerb teilnehmen. Dort winken Preise wie Stipendien an renommierten Designschulen.

Umfrage 30 Mal abgestimmt Soll FCA den RAM Rampage in Serie bauen? Klar, das wäre ein echt starker Pickup. Nein, die Utes sind nicht umsonst beinahe ausgestorben. mehr lesen

Fazit

Der neue RAM Rampage macht schon als Zeichnung einiges her. Mal sehen, ob sich FCA zur Produktion dieses Ute durchringen kann. Legendäre Pkw-Pickup-Modelle wie der Chevrolet El Camino sind bei Autofans jedenfalls bis heute unvergessen.