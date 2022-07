Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Vinfast E-Pick-up bei Bedarf Bereits designt und patentiert

Der aufstrebende und rasant seine Modellpalette erweiternde vietnamesische Hersteller Vinfast, könnte auch einen rein elektrisch angetriebenen Pick-up bauen. Dies hat Vinfasts Chief Service Officer (CSO) Craig Westbrook jetzt auf einer Veranstaltung der Automotive Press Association (Verband der Automobil-Presse) in Detroit vorsichtig bestätigt.

Vinfast Den Vinfast Pick-up hat Filippo Perini (damals Italdesign Giugiaro) mit einem sehr flach wirkenden Fahrerhaus gezeichnet.

Elektro-Pick-ups sind angesagt

Vinfast bietet in Europa bald rein elektrisch angetriebene SUV an, auf die der Hersteller zehn Jahre Garantie gibt – von seinen nur über einen kurzen Zeitraum gebauten Verbrennungsmotor-Modellen auf BMW-Basis verabschiedet sich der Konzern wieder. Außerdem möchten die Vietnamesen in den USA und in Deutschland Fabriken eröffnen. Insbesondere für die US-Produktionsstätte wäre ein elektrischer Pick-up interessant – schließlich fällt für im US-Ausland gebaute leichte Nutzfahrzeuge die sogenannte Chicken tax (Hühner-Steuer) in Höhe von 25 Prozent an. Und Elektro-Pick-ups sind in den USA gerade Trend – der Ford F-150 Lightning ist nicht nur wegen der Chipkrise ausverkauft und um den Rivian R1T reißen sich die Kunden ebenfalls. Westbrook betonte auf Nachfrage allerdings nur, dass Vinfast so ein Fahrzeug bauen könnte, wenn die Bedürfnisse des Marktes dies erfordern. Dabei haben die Vietnamesen längst einen Pick-up patentiert. Und zeichnen lassen.

Vinfast 2020 wollte Vinfast seinen Pick-up noch mit einem Verbrennungsmotor ausrüsten - inzwischen haben sich die Chinesen von Verbrennungsmotoren verabschiedet.

Design von Italdesign Giugiaro

Die Designzeichnungen hat Vinfast 2020 patentieren lassen – entworfen hat das Auto Filippo Perini, der von 2015 bis Mitte September 2019 Chef von Italdesign war. Italdesign Giugiaro gehört seit Ende Mai 2010 zu Audi. In den Jahren vor seiner Zeit bei dem legendären italienischen Designstudio hat Perini direkt bei Audi und Lamborghini gearbeitet – der damalige Audi Chefdesigner Walter de Silva hatte ihn nach Ingolstadt geholt. Begonnen hat Perini seine Karriere Mitte der 1990er-Jahre bei Alfa Romeo, heute arbeitet er für Hyundais Premium-Ableger Genesis. Die Beauftragung von Italdesign hat seinerzeit für Vinfast einen Bruch dargestellt, weil die Vietnamesen ansonsten ihre Autos von Pininfarina zeichnen lassen.

Ford Motor Company Mit dem F-150 Lighning bietet Ford jetzt das seit Jahrzehnten meistverkaufte Modell auf dem US-Markt auch in einer elektrischen Version an.

Sportlicher Look mit Quad Cab

Perinis Entwurf zeigt einen modern aussehenden Pick-up mit hoher Front, sehr schräg gestellter Frontscheibe und flachem Fahrerhaus. Die Kabine ist als Quad Cab ausgeführt. Bei dieser Kabinen-Variante gibt es zwei Sitzreihen, wobei die zweite Reihe nur sehr wenig Beinfreiheit bietet, aber immerhin durch eine verkürzte eigene Tür zugänglich ist – im Gegensatz zum Double-Cab-Design, bei dem der Pick-up zwar auch zwei Sitzreihen, aber auch nur zwei Türen hat (vier vollwertige Türen und erträgliche Beinfreiheit hinten gäbe es dann in der Crew-Cab-Variante). Das Ladebett des Vinfast-Pick-ups hat Perini optisch recht kurz ausgeführt, was das ganze Auto sportlich aussehen lässt.

Rivian / Jeff Johnson Das Start-up Rivian hat es geschafft, seinen Elektro-Pick-up R1T in Serie zu bauen - aktuell findet das Modell reißenden Absatz.

Heute nicht mehr mit Verbrenner

Die Patentzeichnungen zeigen ganz klar, dass Vinfast zum Zeitpunkt der Design-Auftragsvergabe für den Pick-up noch von einer Ausrüstung mit einem Verbrennungsmotor ausging. Das Bild mit der Ansicht von unten zeigt die komplette Abgasanlage inklusive Vor-, Mitten- und Endschalldämpfer. Inzwischen hat sich der vietnamesische Hersteller aus dem Verbrennungsmotor-Zeitalter verabschiedet – falls der Pick-up kommen sollte, dann auf jeden Fall elektrisch.

Fazit

Die Zeit für elektrische Pick-ups ist auf dem für diese Fahrzeuge ungemein wichtigen US-Markt aktuell besser als je zuvor: Auch Newcomer wie Rivian bekommen massiv Aufmerksamkeit. Und wenn so eine Elektro-Pick-up-Start-up wie Rivian tatsächlich eine Serienproduktion hinbekommt, dann stehen die Kunden Schlange. Insofern könnte Vinfast mit so einem Fahrzeug in Nordamerika mit einem Schlag einen massiven Bekanntheitsschub erfahren.

Ob ein ausländischer Hersteller mit einem Pick-up auf dem US-Markt tatsächlich Geld verdienen kann, ist eine andere Frage. Der Markt ist bei den heimischen Herstellern Ford und GM (vor allen Dingen mit Chevrolet) hart umkämpft. Hersteller wie Toyota (Tacoma und Tundra) sowie Honda (Ridgeline) mischen zwar mit in den USA gebauten Pick-ups mit, ihre Verkaufszahlen sind aber im Vergleich zu denen von Ford mit seinem F-150 verschwindend gering. Diese Tatsache dürfte Vinfast bei seinen Pick-up-Ambitionen am meisten zögern lassen.