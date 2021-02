Polestar 1 Produktionsende 2021 Limitiertes Hybrid-Coupé mit Sammlerpotenzial

Polestar baut noch in diesem Jahr seine letzten Polestar-1-Modelle. Die Produktion war von Anfang an auf 1.500 Exemplare limitiert. Das könnte das Hybrid-Coupé zum begehrten Klassiker der Zukunft machen.

Der Polestar 1 ist in mehrfacher Hinsicht ein bemerkenswertes Auto der in China ansässigen Volvo-Tochter Polestar: Er ist das erste Modell der Marke, er ist das einzige Hybrid-Modell der Marke und es wird von ihm maximal 1.500 Exemplare geben. Die Produktion im chinesischen Werk Chengdu läuft Ende 2021 aus – unabhängig davon, ob die Kundennachfrage zur Ausschöpfung der kompletten Charge ausreicht. Allerdings bietet das Modell aus den drei oben genannten Gründen Wertsteigerungs-Potenzial.

Polestar Vom Polestar 1 baut der chinesische Hersteller Polestar bis Ende 2021 insgesamt 1.500 Exemplare.

Hybrid mit 609 PS

Den Polestar 1 hat der deutsche Volvo-Chef-Designer und Polestar-Boss Thomas Ingenlath im klassischen skandinavischen Stil gezeichnet und darüber, dass ihm das gut gelungen ist, herrscht in der Autowelt weitgehende Einigkeit. Seine komplexe performance-orientierte Hybridtechnik erlaubt eine rein elektrische Reichweite in Höhe von 124 Kilometer. Die Systemleistung von 448 kW (609 PS) kommt von einem Elektromotor an der Vorderachse (50 kW/68 PS), zwei Elektromotoren an der Hinterachse (zusammen 171 kW/232 PS) und einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 227 kW (309 PS). Der Verbrennungsmotor arbeitet sowohl mit einer Kompressor- als auch mit einer Turboaufladung – diese selten eingesetzte Aufladungs-Kombination nutze Lancia erstmals 1985 bei seinem Gruppe-B-Rallye-Auto Delta S4.

Polestar Der Polestar 1 ist das einzige hybridgetriebene Modell der Volvo-Tochter.

Noch 200 bis 300 Exemplare möglich

Die Produktion des Polestar 1 begann im August 2019, im November desselben Jahres gingen die ersten Fahrzeuge zu den Kunden. Aktuell könnte die Volvo-Tochter noch zirka 200 bis 300 Exemplare bauen, bis die 1.500er-Charge erschöpft ist. Hauptabnehmerländer sind bisher die USA und China, in Deutschland sind weniger als 50 Polestar 1 auf der Straße.

Polestar Als erstes Modell von Polestar und zudem als einziges Hybrid-Fahrzeug der Marke, könnte der Polestar 1 Wertsteigerungs-Potential haben - zumal seine Auflage auf 1.500 Exemplare begrenzt ist.

Sammler hoffen auf Wertsteigerung

156.000 Euro kostet der Polestar 1 inklusive Überführungsgebühren. In der Hoffnung auf eine baldige Wertsteigerung des Autos haben einige Kunden gleich zwei Exemplare gekauft – eins zum Sammeln und eins für den Alltag. Vollkommen aus der Luft gegriffen sind die Erwartungen auf einen Wertzuwachs nicht: Teslas erstes Model, der Roadster, legt beispielsweise seit 2020 eine enorme Preis-Rallye hin. Der kalifornische Elektroautohersteller hat nur zirka 2.450 Exemplare des weltweit ersten Autos mit Lithiumionen-Akku gebaut – jetzt verlangt ein Sammler für eines der letzten für den US-Markt hergestellten Modelle 1,5 Millionen Dollar.

Fazit

Der hybridgetriebene Polestar 1 ist als erstes Auto der Marke Polestar eindeutig ein Fahrzeug aus der Übergangszeit vom Verbrennungs- zum Elektroantrieb. Deshalb könnte sich das Hybridmodell für Sammler als Glücksfall entpuppen: Sämtliche weiteren Polestar-Modelle bekommen ausschließlich Elektromotoren. Und vom Polestar 1 baut die chinesische Volvo-Tochter maximal 1.500 Exemplare.

Wer nicht auf Wertsteigerungen spekuliert, bekommt mit dem Polestar 1 immer noch ein ausgesucht schickes Sport-Coupé mit satten 609 PS und einer alltagstauglichen rein elektrischen Reichweite von 124 Kilometer. Mit einem Einstiegspreis in Höhe von 156.000 Euro lässt sich Polestar diese Leistungsdaten allerdings gut bezahlen.