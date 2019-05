31 Jahre alter Yugo im Neuzustand zu verkaufen Amerikaner bietet den Billig-Wagen teuer an

„Mehr Auto braucht kein Mensch“ war einer der Werbesprüche für Modelle von Yugo – ein kleines Auto des damals noch jugoslawischen und später serbischen Herstellers Zastava. Vor allen Dingen war es günstig – in den USA sogar sehr günstig: 3.990 Dollar wurden in den späten 1980ern für einen Yugo 102 GS fällig, was ihn anfangs für die Kunden interessant machte. Der Wahlspruch in den USA: „Everybody Needs A Yugo Sometimes“ (Jeder braucht manchmal einen Yugo). Die Yugo-Qualität galt zur damaligen Zeit als die beste, die Yugo jemals gebaut hatte – war damit aber immer noch nicht gut. 140.000 Yugos kauften die Amis – heute sind auch dort die Autos beinahe komplett aus dem Straßenbild verschwunden. Jetzt bietet ein Amerikaner aus Gaithersburg in Maryland einen Yugo 102 GS von 1988 an – und der Kleinwagen soll im Neuzustand sein.

Der Verkäufer preist seinen Yugo auf der US-amerikanischen Anzeigenwebsite Craigslist an. Dort erzählt er, das Auto sei eine Art Zeitmaschine – wer in den 1980ern keinen Yugo gekauft hat, könnte es jetzt nachholen. 468 Meilen (753 Kilometer) stehen auf der Uhr. Der Vater des jetzigen Verkäufers kaufte 1988 den Yugo 102 GS, weil er ihn besonders fand – kein Wunder in einem Land, wo selbst ein Audi A4 auf Kleinwagen-Parkplätzen zu finden ist. Warum er ihn nur kurz fuhr, ist nicht bekannt.

Craigslist Nicht ladenneu, aber noch sehr gut in Schuss: Der Motorraum des Yugo 102 GV.

Keine taufrische Optik

Seitdem steht der Yugo in einer Garage. Die Batterie war die ganze Zeit ausgebaut und die Sitze waren durch Schonbezüge geschützt. Der Verkäufer weist darauf hin, dass trotzdem einiges an Arbeit notwendig ist, um den Yugo wieder fahrbereit zu machen. Und tatsächlich: Ladenneu sieht er auf den Verkaufsfotos nicht aus. Obendrauf gibt es einen zweiten Yugo als Ausschlacht-Auto. Interessant ist der Preis: 9.000 Dollar (aktuell umgerechnet 8.038 Euro) möchte der Verkäufer haben – mehr als das Doppelte des Neupreises. Seine Begründung: Dies sei ein einzigartiges Angebot, so ein Fahrzeug sei nicht mehr zu bekommen.

Craigslist Für einen 31 Jahre alten Billig-Kleinwagen ist der Zustand des Innenraums top.

Minderwertigkeit als bestimmendes Merkmal

Zwar gilt der Yugo in den USA irgendwie als Kultobjekt, aber das nur, weil er den Ruf hatte, ein kleines, billiges und qualitativ minderwertiges Auto zu sein. 2010 bot die Auto Collection in Las Vegas einen 1987er Yugo GV Sport mit 2.939 Kilometern auf der Uhr an – für 10.500 Euro. Trotzdem also der Yugo in den USA teilweise als eines der schlechtesten Autos aller Zeiten gilt und es dort in diesem Zusammenhang Witze über serbische Ingenieurskunst gibt, erzielt er inzwischen anscheinend hohe Wertsteigerungen.

31 Jahre alter Yugo 102 GV in den USA zum Verkauf.: So sieht der kaum gefahrene Kleinwagen aus. Craigslist 1/18 Dieser Yugo 102 GS von 1988 steht gerade in den USA zum Verkauf. Er soll im Neuzustand sein. Craigslist 1/18 Dieser Yugo 102 GS von 1988 steht gerade in den USA zum Verkauf. Er soll im Neuzustand sein. Craigslist 2/18 Die letzten Jahrzehnte verbrachte der Yugo 102 GS in einer Garage. Craigslist 3/18 Besonders das Heckdesign des Yugo 102 lehnt sich an dem des VW Golf I an. Craigslist 4/18 Der Yugo 102 gilt auch wegen seiner schlechten Qualität als legendär. Craigslist 5/18 Das Markenlogo am Heck des Yugo. Craigslist 6/18 GV-Schriftzug rechts am Heck. Craigslist 7/18 In den Instrumenten der Hinweis, nur bleifreies Benzin zu tanken (Unleaded Fuel Only). Craigslist 8/18 Für einen 31 Jahre alten Billig-Kleinwagen ist der Zustand des Innenraums top. Craigslist 9/18 Die aus billigstem Kunststoff bestehenden Türfüllungen sehen noch aus wie neu. Craigslist 10/18 Nicht ladenneu, aber noch sehr gut in Schuss: Der Motorraum des Yugo 102 GV. Craigslist 11/18 Auch der Aufkleber "Made in Yugoslavia" ist noch vorhanden. Craigslist 12/18 Viel Rost ist im Motorraum ndes Yugo 102 GV nicht zu erkennen. Craigslist 13/18 Vorn im Bild der Kühlwasser-Behälter für die Motorkühlung. Craigslist 14/18 Auf dem Yugo-Typenschild ganz oben: der Hersteller Zastava. Craigslist 15/18 Das originale Glühlampen-Ersatzset ist noch komplett vorhanden. Craigslist 16/18 Lufteinlass auf der Fronthaube des Yugo 102 GV. Craigslist 17/18 Der Verkäufer möchte einen Preis in Höhe von 9.000 Dollar erzielen. Craigslist 18/18 Im Preis enthalten ist ein zweiter Yugo als sogenannter "Junker". Junker heißen im englischen Sprachraum schrottreife Ausschlacht-Autos.

Mit dem Autohersteller Zastava ging es im Zuge des Jugoslawien-Krieges steil bergab – am 9. April 1999 verwandelten NATO-Luftangriffe die Produktionsanlagen im serbischen Kragujevac in Schutt und Asche. Nach dem Wiederaufbau der Fabrik kamen die Geschäfte mit dem inzwischen technisch veralteten Yugo nicht mehr in Gang – das letzte Modell verließ 2008 das Werk.

Umfrage Yugo - brauchte wirklich kein Mensch mehr Auto? 7 Mal abgestimmt Yugo was? Ich will noch viel weniger Auto! Ja, der war genau richtig. Im Ernst? mehr lesen

Fazit

Während die Yugos der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre hierzulande kaum Emotionen auslösen, gelten sie in den USA als Kult – schließlich waren die Autos dort erheblich günstiger als in Europa. Ein Auto für unter 4.000 Dollar: Das brannte sich genauso ins kollektive Gedächtnis der Amerikaner ein, wie die unterirdische Qualität des Kleinwagens. Gut erhaltene Exemplare sind selten und inzwischen anscheinend mehr als doppelt so teuer wie zu Zeiten des Marktstarts.