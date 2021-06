Alfa Romeo 155 V6 TI ITC: Auktion von RM Sotheby's Legendäres Auto, legendärer Lack - zugreifen!

Die DTM war in den Neunzigerjahren eine "Veni, vidi, vici"-Rennserie: "Ich kam, ich sah, ich siegte" konnte nicht nur Audi von sich behaupten, als es 1990 mit dem V8 DTM Quattro einstieg, mit Hans-Joachim "Strietzel" Stuck direkt den Fahrertitel gewann und diesen im Jahr darauf mit Frank Biela sogar verteidigte. Dasselbe Kunststück gelang Alfa Romeo 1993, als man sich nach dem Wechsel der Rennserie vom Gruppe-A- auf das Klasse-1-Reglement gegen die Mercedes-Armada durchsetzte und mit Nicola Larini nicht nur den Fahrer-, sondern auch den Herstellertitel holte.

Stephan Bauer ©2021 Courtesy of RM Sotheby's Überholprestige ist reichlich vorhanden. Trotzdem machte die ITC-Konkurrenz damals sicher nicht freiwillig Platz.

Diese Zeit gilt als die goldene Ära der DTM. Gleichzeitig starb die Rennserie in dieser Zeit einen teuren Tod, denn das sehr freizügige Klasse-1-Reglement führte zu einem Wettrüsten, den sich die beteiligten Hersteller (Ende 1993 stieß Opel hinzu) nicht mehr leisten wollten oder konnten. Deshalb war 1996 vorerst Schluss mit der DTM beziehungsweise ihrer global ausgerichteten Nachfolge-Serie ITC (International Touring Car Championship). Und das, obwohl ebenso spektakulärer wie ausgeglichener Motorsport geboten wurde.

Siege ja, Titel nein

Titelverteidiger und Favorit Mercedes gelangen in der letzten ITC-Saison sieben Rennerfolge. Opel feierte neun Laufsiege und triumphierte nicht nur in der Fahrerwertung (mit Manuel Reuter im legendären Cliff-Calibra), sondern holte auch die Marken-Meisterschaft. Das erfolgreichste Auto dieser Saison war aber der Alfa Romeo 155 V6 TI ITC, der teils im legendären Martini-Outfit antrat. Die Italiener gewannen mit dem kantigen 155er, der nach seinem sensationellen Premierenjahr zwischenzeitlich nach hinten durchgereicht wurde, sogar zehn ITC-Rennen.

Stephan Bauer ©2021 Courtesy of RM Sotheby's Wäre doch der serienmäßige Alfa Romeo 155 nur ansatzweise so reparaturfreundlich gestaltet wie das ITC-Auto.

Zwei davon gingen auf das Konto von Larini und jenem Alfa Romeo 155 V6 TI ITC mit der Chassisnummer SE065 005, der am 15. Juni von RM Sotheby's in Mailand zur Versteigerung angeboten wird. In Mugello und Interlagos konnte die Italo-Kombination jeweils gewinnen; auch einige Pole Positions gingen auf ihr Konto. Insgesamt verlief die 1996er Saison jedoch nicht sehr erfolgreich für Larini und seinen Dienstwagen: In der Gesamtwertung reichte es nur zu Position elf.

Neuer Motor mitten in der Saison

Die ungewöhnliche Diskrepanz zwischen vielen Einzelerfolgen, aber schwachem Abschneiden in der Meisterschaftstabelle verursachten zwei völlig unterschiedliche Saisonhälften. Alfa Romeo startete schwach ins Jahr 1996, weil der anfangs genutzte V6-Motor mit 60-Grad-Zylinderbankwinkel nicht mehr konkurrenzfähig war. Als Alfa Corse merkte, dass der 155er auf der Geraden gegen die Mercedes C-Klassen und Opel Calibras keine Chance hatte, entwickelte das Team kurzerhand das nicht einmal 100 Kilogramm leichte 90-Grad-Triebwerk mit 2,5 Litern Hubraum. Und zwar angeblich anfangs ohne Wissen oder gar Einverständnis der Führungsetage im Hauptquartier der Konzernmutter Fiat.

Stephan Bauer ©2021 Courtesy of RM Sotheby's Nachdem der Bankwinkel des 2,5-Liter-V6 von 60 auf 90 Grad wuchs, ging endlich was vorwärts im Alfa Romeo 155 V6 TI ITC.

Nachdem der "690RC"-Motor, dem 490 PS, maximal 318 Newtonmeter und eine Höchstdrehzahl knapp unter 12.000 Umdrehungen zugeschrieben werden, zur Saisonmitte debütierte, gelang den Italienern eine beeindruckende Pole Position- und Siegesserie. Doch die Aufholjagd kam zu spät: Larinis Teamkollege Alessandro Nannini rückte nur noch auf Platz drei der Fahrerwertung vor, und im Marken-Klassement blieb Opel die Kleinigkeit von sechs Punkten vor Alfa Romeo.

Hightech auf Formel-1-Niveau

Der starke Endspurt zeigte, wozu der Hightech-Tourenwagen Alfa Romeo 155 V6 TI ITC in der Lage war. Über ein zusammen mit Dallara entwickeltes Chassis aus Stahlrohr-Rahmen und Kohlefaser-Sicherheitszelle stülpte sich eine Kohlefaser-Karosserie mit teils aktiver Aerodynamik. An den vorderen Radläufen saßen beispielsweise hydraulisch gesteuerte Flaps, die einerseits die Kühlung der Bremsen und andererseits den Anpressdruck auf der Vorderachse optimierten.

Stephan Bauer ©2021 Courtesy of RM Sotheby's Diese Ansammlung von Steuergeräten gibt einen dezenten Hinweis, warum die Technik der ITC-Autos zu teuer wurde.

Wer wissen möchte, warum die Technik der ITC-Autos zu teuer wurde (und den Ingenieuren teilweise über den Kopf wuchs), muss sich die restlichen Dreingaben des Alfa Romeos anschauen. Der Allradantrieb arbeitete mit einem elektronischen Zentraldifferential, mit dem die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse variiert werden konnte. Hinzu kamen eine Traktionskontrolle, Sperrdifferenziale an Vorder- und Hinterachse sowie ein elektro-hydraulisches sequenzielles Sechsganggetriebe. Der Motor verfügte über eine per Stickstoff betätigte pneumatische Ventilsteuerung und war als tragendes Element in die Vorderachskonstruktion integriert; das Fahrwerk arbeitete mit Push-Rod-Dämpfern. In Bezug auf die Elektronik bewegte sich der 155er auf damaligem Formel-1-Niveau.

Zuletzt in Deutschland aktiv

Über all diese Technik verfügt der ITC-Alfa Romeo mit der Chassisnummer SE065 005 auch heute noch. Nach dem letzten Saisonrennen in Suzuka behielt Alfa Corsa das Auto vorerst, bevor es nacheinander in den Besitz zweier Norditaliener ging. 2018 trat der Bolide seinen Weg nordwärts über die Alpen ins bayerische Irschenberg an, wo er von der Scuderia Gran Tourismo gepflegt und gewartet wurde. RM Sotheby's zufolge sollen in den vergangenen fünf Jahren bis zu 350.000 Euro in den Alfa Romeo 155 V6 TI ITC investiert worden sein – unter anderem in die Überholung von Motor (Seriennummer 690RC 14) und Getriebe (Seriennummer 21).

Stephan Bauer ©2021 Courtesy of RM Sotheby's Sitz und Lenkrad stammen noch immer aus dem letzten ITC-Rennen der Saison 1996.

Rennen fuhr der in Würde gealterte Italiener übrigens auch wieder. 2019 trat er bei den Läufen der DTM-Classics-Serie an und zeigte mit einem Sieg am Norisring, dass er seit seiner aktiven Karriere nichts an Schnelligkeit eingebüßt hat. Von seiner glorreichen Zeit zeugen übrigens noch der Rennsitz und das Lenkrad – hierbei handelt es sich um jene Teile, die in Suzuka 1996 beim letzten ITC-Rennen von Nicola Larini und dem Alfa Romeo 155 V6 TI ITC eingebaut waren.

Fazit

Nicola Larinis ITC-Alfa mit der Chassisnummer SE065 005 kommt zum Mindestpreis von 700.000 bis 800.000 Euro zur Versteigerung. Das ist fraglos sehr viel Geld für ein Auto. Aber die Summe scheint irgendwie gerechtfertigt für ein Kunstwerk, das nicht nur einen der schönsten, sondern auch der technisch ausgefeiltesten Rennwagen seiner Zeit verkörpert. Eine Motorsport-Skulptur, welche die DTM im "veni, vidi, vici"-Stil im Sturm eroberte, deren ITC-Karriere aber leider viel zu schnell vorbei war.