Aston Martin DB5 (1965) James Bond-Auto wird versteigert

Der britische Sportwagen erstrahlt im Bestzustand und verfügt über alle Gadgets – kam in den damaligen 007-Filmabenteuern aber gar nicht zum Einsatz. Im August kommt er in Kalifornien unter den Hammer.

Alle paar Jahre kommen Autos aus den James Bond-Filmen auf den Markt. 2010 wurde ein Aston Martin DB5 für 2,6 Millionen Pfund (nach heutigem Wechselkurs knapp 2,9 Millionen Euro) von RM Auctions versteigert. Drei Jahre später folgte der Lotus Esprit aus „Der Spion, der mich liebte“ von 1977. Jene Version, die als U-Boot diente, wechselte für 550.000 Pfund (618.000 Euro) den Besitzer; wieder trug RM Auctions die Verantwortung. Und in Kürze bringt das Auktionshaus, das inzwischen mit Sotheby's verbandelt ist und demzufolge RM Sotheby's heißt, einen weiteren James Bond-DB5 zur Versteigerung.

Aston Martin 1/7 Der legendäre James Bond DB5 mit Geheimagenten-Features wird im Rahmen des "Continuation Projects" von Aston Martin neu aufgelegt. Aston Martin 1/7 Der legendäre James Bond DB5 mit Geheimagenten-Features wird im Rahmen des "Continuation Projects" von Aston Martin neu aufgelegt. Aston Martin 2/7 Das Auto spielte die automobile Hauptrolle im James Bond-Film "Goldfinger" mit Sean Connery. Aston Martin 3/7 Natürlich fehlen auch nicht berühmten Gadgets des Filmautos wie zum Beispiel das rotierende Nummernschild und einiges mehr. Aston Martin 4/7 Den Aston Martin DB5 wird es nur in der originalen Lackierung „Silver Birch“ geben. Aston Martin 5/7 Nach seinem Debüt in „Goldfinger“ spielte der Aston Martin DB5 in sechs weiteren James Bond-Filmen mit: 1965 in „Thunderball“, 1995 in „Golden Eye“, 1997 in "Tomorrow Never Dies", 2006 in „Casino Royale“ sowie in „Skyfall“ 2012 und „Spectre 2015. Aston Martin 6/7 Der Aston Martin DB5-Nachbau aus “Goldfinger” kostet die Sammler rund 3,1 Millionen Euro zuzüglich Steuern. Aston Martin 7/7 Ab 2020 können Sie dann auf Verbrecherjagd gehen, allerdings nicht auf öffentlichen Straßen. Denn das Modell hat leider keine Straßenzulassung.

Alle 13 Gadgets sind an Bord und funktionieren

Der Aston Martin kommt im Rahmen der Monterey Car Week am 15. August unter den Hammer. Das Auto wurde von der Produktionsfirma für das 1965er James Bond-Abenteuer „Feuerball“ geordert. Jedoch nicht für die Dreharbeiten, sondern für die Promotion-Arbeit vor dem Filmstart in Amerika. Dieses Auto mit der Fahrgestellnummer DB5/2008/R war an der US-Ostküste unterwegs und verfügte über all jene Gadgets, die der Aston Martin bereits in seinem ersten Auftritt in „Goldfinger“ präsentierte. Nur wurden sie diesmal direkt bei Aston Martin und damit deutlich professioneller installiert als im Erstlingswerk – dem „Goldfinger“-DB5, der die Chassisnummer DP/216/1 trug.

RM Sotheby's zufolge funktionieren die 13 Dreingaben, die im Film vom Team des Quartiermeisters Q in den Sportwagen eingebaut wurden, auch heute noch. Die bekanntesten sind die drehbaren Nummernschilder, das kugelsichere Schild zwischen Heckscheibe und Kofferraumklappe, die Auslasssysteme für Rauch und schmierige Flüssigkeiten aller Art, der Schleudersitz auf der Beifahrerseite und natürlich die Browning Kaliber .30-Maschinengewehre in den Kotflügeln. Zudem sind jener Verfolgungs-Computer in der Mittelkonsole, mit dem James Bond seine Feinde und der MI6 James Bond aufspüren konnte, und das im Film nie benutzte Telefon in der Fahrertür installiert. Auch der Waffenkoffer mit Pistole, Messer und Handgranate ist im Lieferumfang enthalten.

Umfrage Welches ist das coolste James Bond-Auto? 0 Mal abgestimmt Aston Martin DB5 Lotus Esprit Toyota 2000 GT Die anderen Aston Martins mehr lesen

Aufwändige Restuarierung in der Schweiz

Die Historie dieses 007-DB5 ist perfekt dokumentiert. Erstbesitzer beider Feuerball-Autos war die James Bond-Produktionsfirma Eon Productions. 1969 sicherte sich der britische Autosammler Lord Bamford beide Aston Martins. Einen (mit der Chassisnummer 2017/R) verkaufte er sofort wieder. 2008/R blieb zumindest ein Jahr in seinem Besitz, bevor er nach Tennessee ins Smokey Mountain Car Museum von B.H. Atchley kam. Der behielt das Bond Car über 35 Jahre, bevor es über RM Auctions auf dem freien Markt verkauft wurde. In Obhut des letzten Eigentümers wurde es in der Schweiz über vier Jahre aufwändig restauriert; übrigens inklusive aller Gadgets.

Im August bietet sich also die Gelegenheit, einen von nur drei überlebenden Goldfinger/Feuerball-DB5 (das erste Auto mit der Chassisnummer DP/216/1 ist verschollen) zu erwerben. Ein bisschen Kleingeld sollte man aber mitbringen nach Kalifornien – die Chancen stehen gut, dass der Aston Martin DB5 mit der Fahrgestellnummer 2008/R den Preis des 2010 versteigerten Exemplars übertrifft. RM Sotheby's rechnet mit einer Summe zwischen vier und sechs Millionen Dollar.

RM Sotheby's 1/20 Am 15. August versteigert RM Sotheby's im Rahmen der Monterey Car Week einen 1965er Aston Martin DB5 in Bestzustand. RM Sotheby's 1/20 Am 15. August versteigert RM Sotheby's im Rahmen der Monterey Car Week einen 1965er Aston Martin DB5 in Bestzustand. RM Sotheby's 2/20 Dabei handelt es sich um ein Exemplar, das im Rahmen der James Bond-Filmreihe verwendet wurde. RM Sotheby's 3/20 Das Auto mit der Chassisnummer DB5/2008/R wurde für die Promotion-Arbeit vor dem Filmstart in Amerika verwendet. RM Sotheby's 4/20 Erstbesitzer war die Filmproduktionsfirma, danach war der DB5 in den Händen dreier privater Sammler. RM Sotheby's 5/20 Insgesamt vier DB5 wurden für die beiden 007-Abenteuer "Goldfinger" und "Feuerball" gebaut. RM Sotheby's 6/20 Einer (der allererste) ist leider verschollen. DB5/2008/R ist demnach einer von nur noch drei existierenden Ur-James Bond-DB5. RM Sotheby's 7/20 Die Produktionsfirma wünschte sich eigentlich, dass Aston Martin ihr die Autos kostenlos überlässt. Direktor David Brown wollte dagegen, dass sie diese kauft. Letztlich wurden sie für die Dreharbeiten kostenlos zur Verfügung gestellt und Aston Martin dann zurückgegeben. RM Sotheby's 8/20 DB5/2008/R verfügt über alle Gadgets, die im Film vom Team des Quartiermeisters Q in den Sportwagen eingebaut wurden. Darunter das Wendekennzeichen, ... RM Sotheby's 9/20 ... der Verfolgungs-Computer in der Mittelkonsole, mit dem James Bond seine Feinde und der MI6 James Bond aufspüren konnte, ... RM Sotheby's 10/20 ... zusätzliche Waffenkiste, ... RM Sotheby's 11/20 ... Schleudersitz auf der Beifahrerseite, ... RM Sotheby's 12/20 ... kugelsicherer Schild zwischen Heckscheibe und Kofferraumklappe, ... RM Sotheby's 13/20 ... Browning Kaliber .30-Maschinengewehre in den Kotflügeln ... RM Sotheby's 14/20 ... und natürlich die entsprechenden Bedienelemente auf der Mittelkonsole ... RM Sotheby's 15/20 ... sowie im Schalthebel. RM Sotheby's 16/20 Die dafür nötige Technik wurde ursprünglich von Aston Martin eingebaut und vor einigen Jahren in der Schweiz grundlegend restauriert. Laut RM Sotheby's funktioniert alles tadellos. RM Sotheby's 17/20 Auch innen präsentiert sich der James Bond-DB5 in Bestzustand. RM Sotheby's 18/20 Der Sechszylinder-Reihenmotor des Aston Martin DB5 verfügt über vier Liter Hubraum und leistet 286 PS. RM Sotheby's 19/20 Das reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 230 km/h. RM Sotheby's 20/20 RM Sotheby's rechnet mit einer Auktionssumme zwischen vier und sechs Millionen Dollar.

Fazit

RM Sotheby's formuliert es in seinem Begleittext zur Monterey-Auktion recht treffend: „DB5/2008/R ist das legendärste Auto, das je gebaut wurde, und ein Eckpfeiler einer bis heute bestehenden Marketing-Beziehung. Es würde jede wichtige Sammlung krönen und bietet eine sehr begehrte Anschaffung für den ernsthaften Markensammler... oder Geheimagenten.“ Dem ist von unserer Seite nichts hinzuzufügen.