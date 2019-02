RM Sotheby's versteigert 2019 in vier Auktionen 140 Youngtimer, darunter Sportwagen der 90er und seltene Tuning-Modelle von Alpina und AMG. Die ersten Autos kommen am 6. Februar in Paris unter den Hammer.

Die Geschichte liest sich fast unglaublich: Ein Sammler, der 140 Autos zusammengetragen hat, möchte verkaufen. Ist allein schon die Größe der Sammlung bemerkenswert, so sind es die Autos umso mehr: Die Sammlung besteht fast ausschließlich aus Topmodellen, Exoten und Tuningautos der Traumwagen-Kategorie.

Topmodelle von Audi bis Wiesmann

Ein kurzer Auszug aus dem Sammelgebiet des unbekannten Autofans: 34 Mercedes, 27 BMW, 12 Rolls-Royce, 11 Bentley, je 8 Porsche und Jaguar, 7 Ferrari, 4 Aston Martin. Dazu kommen Autos der Marken Audi, Lamborghini, Lotus, Morgan, Renault und Wiesmann. Auch japanische Sportwagen waren Teil der Sammlung und kommen nun unter den Hammer: Acura NSX, bei uns als Honda NSX bekannt, Toyota Supra und Nissan 300 ZX Twin Turbo sowie ein Mazda RX-7 Turbo.

Paris, 6. Februar 2019: Alpina, AMG und Ferrari

Die erste von vier Auktionen mit 20 Autos aus der Youngtimer-Sammlung findet am 6. Februar 2019 in Paris statt. Zur Rétromobile werden neben Aston Martin und Morgan auch Alpina- und BMW-Modelle sowie teils von AMG getunte Mercedes aus den Sechziger- bis Neunziger-Jahren versteigert. Darunter befinden sich echte Raritäten: ein Alpina B7 Biturbo, der auf 200.000 bis 240.000 Euro geschätzt wird, ein Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody mit 28.000 Kilometern (Schätzwert: 150.000 bis 200.000 Euro) und einer von 43 Ferrari Superamerica mit Handschaltung und einem Schätzwert von 575.000 bis 650.000 Euro.

Amelia Island, 9. März 2019: NSX, Supra, 300 ZX

Die japanischen Modelle mit teilweise vierstelliger Laufleistung versteigert RM Sotheby’s am 9. März 2019 in Amelia Island, Florida. Darunter sind ein Acura NSX, eine Toyota Supra und ein Nissan 300 ZX Twin Turbo. Die Sportwagen haben Laufleistungen zwischen 2.800 und 11.200 Meilen. Außer einem Ferrari Maranello 575M (Schätzwert: 250.000 bis 300.000 Euro) sollen Autos europäischer und japanischer Hersteller versteigert werden. Insgesamt sind zur Auktion in Amelia Island zehn Autos aus den 80er- und 90er-Jahren angekündigt.

Fort Lauderdale, 29. März 2019: Aston Martin, Bentley, Jaguar

In Fort Lauderdale versteigert RM Sotheby’s Ende März 20 Autos aus der Sammlung. Neben einigen Nissan 300ZX sollen mit Modellen von Aston Martin, Bentley und Jaguar vor allem britische Luxusautos einen neuen Besitzer finden. Die meisten Autos werden ohne Mindestgebot versteigert.

Essen, 11. April 2019: BMW, Mercedes, Porsche

In Essen kommt zur Techno Classica mit mehr als 80 Fahrzeugen der größte Teil der Sammlung zur Auktion. Darunter ist auch ein Porsche 911 GT3 RS von 2011 – eines der jüngsten Autos aus der Sammlung. Den Porsche schätzt das Auktionshaus auf 150.000 bis 175.000 Euro. Ähnlich hoch liegt auch der Wert für einen Porsche 911 Turbo 3.6 der Baureihe 964: 150.000 bis 180.000 Euro sei der Sportwagen wert, so RM Sotheby’s. Für 170.000 bis 200.000 Euro ließe sich ein Wiesmann GT ersteigern und für 80.000 bis 90.000 Euro ein Renault 5 Turbo mit 29.000 Kilometern auf der Uhr. Liebhaber von Bentley und Rolls-Royce sollten sich die Auktion ebenso in den Kalender schreiben wie die Fans von Alpina-BMW, AMG-Mercedes und BMW M. Ob ein von AMG zum 500 TE umgebauter S 123 schön und begehrenswert ist, darüber können die Fans dann dann ebenso debattieren wie Interessenten auf dieses seltene Kraft-Fahrzeug bieten können.