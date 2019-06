Dorotheum Oldtimer-Auktion 15.6.2019 Prüllers Porsche zu versteigern

Ein Porsche 911 aus dem Werksversuch, den F1-Reporter Heinz Prüller von Porsche-Technikchef Helmuth Bott übernahm, ist das Highlight der Auktion am 15.6.2019 im Dorotheum.

Heinz Prüller, das muss man vielleicht erklären, ist ein österreichischer Sportjournalist, der von 1965 bis 2008 Formel-1-Rennen kommentiert hat. Prüller, Jahrgang 1941, ist nicht nur für Hintergrundwissen, Binsenweisheiten und Versprecher bekannt, sondern auch als Sprecher in den Filmen Cars und Rush zu hören und dient als Vorlage für Parodien von Alex Kristan. Prüller kaufte 1984 einen Porsche 911, den vor ihm Helmuth Bott fuhr. Bott war als Entwicklungschef auch für die Formel-1-Turbomotoren zuständig. Botts Werksversuchswagen von 1982 war äußerlich ein SC, hatte aber schon Motor und Bremsen des Carrera. Prüller ließ elektrisch einstellbare Sitze einbauen, der originale 3,2-Liter-Motor ist bis heute im Auto, das der Sportmoderator nun nach 35 Jahren abgibt.

Wenig gelaufen: Käfer „Ultima Edicion“ mit 272 km

Dorotheum Einer der letzten Käfer: "Ultima Edicion" von 2003.

Außer diesem 911 mit interessanter Vorgeschichte versteigert das Dorotheum am 15.6.2019 in Wien-Vösendorf 106 weitere Fahrzeuge, darunter Motorräder, Oldtimer und Youngtimer. Das Angebot reicht vom American La France, Baujahr 1917, bis zum VW Golf III VR6 von 1992. Jüngstes Fahrzeug ist ein VW Käfer aus der letzten „Ultima Edicion“, den der Einbringer 2003 aus Mexico geholt und dann in seine Sammlung gestellt hat. Er ließ die Schutzfolie auf den Zierleisten und die blaue Schutzfarbe auf den Reifen, heute steht der Kilometerzähler bei 272.

Schnelle Kompakte: Lancia Delta HF und VW Golf VR6

Dorotheum Hat wenig erlebt: Lancia Delta HF von 1987.

Wenig gelaufen sind auch der Golf III VR6 und der ebenfalls zu versteigernde Lancia Delta HF Integrale. Beide Kompakte weisen jeweils vierstellige Laufleistungen auf und stammen aus Sammlungen. Die aufgerufenen Schätzpreise sind mit 14.000 Euro für den Golf und 28.000 Euro für den Delta nicht niedrig, doch es dürfte schwer sein, Exemplare mit ähnlich ruhigem Vorleben zu finden.

Im Angebot sind mit Jaguar XJ40 und Porsche 944 auch Klassiker der Achtziger-Jahre – beide schätzt das Auktionshaus mit niedrigen fünfstelligen Beträgen ein. Während sich der 944 und der XJ40 gerade etablieren, sind dies BMW CSL und VW Samba längst. Die Leichtbauversion des CS-Coupés kostet sicher sechsstellig, der Bulli – je nach Sichtweise – mit etwas Glück oder Pech. Die Fahrzeuge können vom 13. bis 15. Juni zwischen 10 und 18 Uhr vor Ort besichtigt werden. Die Auktion beginnt am Samstag, 15. Juni, um 15 Uhr. Der Zuschlag beträgt je nach Fahrzeugwert und Besteuerung zwischen 10 und 15% des Höchstgebotes.

Dorotheum-Auktion 15.6.2019 Dorotheum 1/30 Porsche 911 SC 3.2 Liter Werksversuchswagen Ex-Helmuth Bott (1982), Schätzwert: 80.000 bis 110.000 Euro. Dorotheum 1/30 Porsche 911 SC 3.2 Liter Werksversuchswagen Ex-Helmuth Bott (1982), Schätzwert: 80.000 bis 110.000 Euro. Dorotheum 2/30 Diesen 911 SC, in den Porsche zu Versuchszwecken schon den 3,2-Liter-Motor des Carrera installiert hatte, fuhr Entwicklungschef Helmuth Bott. Dorotheum 3/30 1984 übernahm der österreichische Formel-1-Reporter Heinz Prüller den Werksversuchswagen. Er ließ elektrisch einstellbare Sitze einbauen. Der Motor mit der Nummer 09C1040 ist immer noch drin. Dorotheum 4/30 Lancia Delta HF Integrale (1988), Schätzwert: 28.000 bis 38.000 Euro. Dorotheum 5/30 Dieser Lancia Delta HF Integrale aus einer Sammlung hat seit 1988 in erster Hand 7834 Kilometer zurückgelegt. Dorotheum 6/30 VW Käfer "Ultima Edicion" (2003), Schätzpreis: 24.000 bis 30.000 Euro. Dorotheum 7/30 Laut Dorotheum holte der Einbringer diesen Käfer der letzten Serie selbst in Mexiko ab, überführte in nach Deutschland und stellte ihn dort in eine Sammlung. Auf den Zierleisten befindet sich noch die blaue Schutzfolie, auf den Weißwand-Reifen die Schutzfarbe. Kilometerstand: 272. Dorotheum 8/30 Citroen Ami 6 (1964), Schätzpreis: 8500 bis 12.000 Euro. Dorotheum 9/30 Laut Dorotheum guter, original erhaltener Ami 6 aus Südfrankreich. Die kleine Limousine auf 2CV-Basis wiegt leer nur 600 Kilo, das Design stammt von Flaminio Bertoni. Dorotheum 10/30 VW Golf III VR6 (1992), Schätzpreis: 14.000 bis 20.000 Euro. Dorotheum 11/30 Der Golf mit dem quer eingebauten 15-Grad-VR6 stammt aus Erstebesitz und hat 6372 Kilometer auf dem Tacho. Der 174 PS starke Kompakte ist gut ausgestattet: Metallic-Lackierung, vier Türen, elektrische Fensterheber, beheizbare Ledersitze, Klimaanlage, Radio Gamma. Dorotheum 12/30 Mercedes-Benz 300d (1958), Schätzpreis: 28.000 bis 38.000 Euro. Dorotheum 13/30 Diese ursprünglich in die USA ausgelieferte Limousine kam vor Jahren nach Italien, wo sie restauriert wurde und eine Gasanlage eingebaut bekam. Patina, Gebrauchsspuren und am Heck leicht angeeckt. Dorotheum 14/30 American La France (1917), Schätzpreis: 65.000 bis 85.000 Euro. Dorotheum 15/30 American La France ist vor allem für Feuerwehrfahrzeuge bekannt, baute aber auch einige hubraumstarke Sport-Roadster. Merkmal: massive Bauweise, Kettenantrieb, Holzspeichenräder. Dieses Exemplar wurde 2016 überholt. Dorotheum 16/30 Volkswagen T1 Sondermodell 21 Fenster (1963), Schätzpreis: 80.000 bis 110.000 Euro. Originaler Samba-Bus, der als Neuwagen nach San Francisco ausgeliefert wurde. Seit 2011 in Europa, restauriert. Dorotheum 17/30 Jaguar XJ 6 3,6 Sovereign (1987), Schätzpreis: 9000 bis 14.000 Euro. Dorotheum 18/30 Limousine aus zweiter Hand in Westminster-Dunkelblau und Sovereign-Ausstattung mit 63.000 Kilometern. Dorotheum 19/30 BMW 3.0 CSL (1972), Schätzpreis: 140.000 bis 200.000 Euro. Dorotheum 20/30 Nummer 84 von 492 CSL der zweiten Serie. Restauriert und von BMW zertifiziert. Die Leichtbau-Versionen der CS-Coupés hatten etwas mehr Hubraum als die Serienautos, etwa die gleiche Leistung, aber 130 kg weniger Gewicht. Dorotheum 21/30 Alfa Romeo Giulia 1600 Spider (1964), Schätzpreis: 50.000 bis 65.000 Euro. Dorotheum 22/30 Ungewöhnliche Farbkombination mit schwarzem Lack und beigen Ledersitzen. Dorotheum 23/30 Die Giulia wurde nach Deutschland ausgeliefert und war die vergangenen 20 Jahre bei zwei Besitzern in Österreich zugelassen. Dorotheum 24/30 Autobianchi A112 Abarth 70 HP (1983), Schätzpreis: 9000 bis 14.000 Euro. Dorotheum 25/30 Kaum zu glauben, dass der A112 schon 1969 erschien.Der 70 HP Abarth kam 1974. Mit 700 kg interessantes Leistungsgewicht. Dorotheum 26/30 Porsche 944 (1986), Schätzpreis: 18.000 bis 26.000 Euro. Dorotheum 27/30 Urversion mit 163 PS starkem 2,5-Liter-Zweiventilmotor. Wiener Auslieferung mit 90.000 Kilometern Laufleistung, dritte Hand. Seit 2014 wurden 9000 Euro investiert. Dorotheum 28/30 Volkswagen Type 15 Karmann Cabriolet (1952), Schätzpreis: 45.000 bis 60.000 Euro. Dorotheum 29/30 Frühes Karmann Cabriolet, in Deutschland erstausgeliefert und 25 Jahre beim letzten Besitzer. Dorotheum 30/30 Seltene Version des "Brezel-Cabrios" mit den "Rheumaklappen" genannten Lüftungsöffnungen zwischen Kotflügel und Tür. Tauschmotor mit 30 statt der serienmäßigen 25 PS.

Fazit

Vom American La France bis zum Golf VR6 bietet die Dorotheum-Auktion eine gewaltige Bandbreite. Das ist auch finanziell zu verstehen: Die Schätzpreise reichen von vierstelligen Beträgen wie beim Ami 6 bis zu Sechsstelligem, das etwa für einen BMW 3.0 CSL fällig wird.