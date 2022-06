AvD-Oldtimer Grand Prix 2022 Jetzt für das Motor Klassik VIP Zelt anmelden!

Motor Klassik freut sich auch in diesem Jahr wieder mit einem Zelt präsent zu sein und seine Kunden hier am Samstag, den 13. August 2022, und Sonntag, den 14. August 2022, begrüßen zu können.

Bitte melden Sie sich für Ihren Besuch am besagten Wochenende über untenstehendes Formular bis zum 20. Juli 2022 an und geben Sie für den Versand der Eintrittskarten Ihre Versandadresse und Ihre geschäftliche E-Mailadresse an: