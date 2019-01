Heute kaum zu glauben, aber der BMW 5er hatte eine wilde Jugend. Als Rennwagen in Südafrika startete der E12 als 530 bei 15 Rennen und gewann davon 15. Von 1976 bis 1978 gewann er seine Rennserie drei Jahre in Folge. Als der 530M 1985 – eine ewige Zeit für einen Rennwagen – in Rente geschickt wurde, war er der 5er mit den meisten Rennsport-Pokalen. Das ist allerdings nicht weiter schwierig, weil sich BMW im Motorsport auf andere Baureihen konzentrierte. Den CSL, den 3er und den 6er zum Beispiel.

270 PS und Löcher zur Gewichtsersparnis

Nur in Südafrika kam eben die Dreiliterversion des M30 in den Bug, ein Käfig rein und los ging’s. Der M30-Reihensechser hat in der Straßenversion 200 PS. In Rennversion waren es über 270 PS. Löcher in nicht tragenden Blechteilen erleichterten die Karosserie. Dennoch – und trotz 200 PS – waren die Fahrleistungen aus heutiger Sicht wenig rennmäßig: 9,3 Sekunden für den Spurt von null auf 100 km/h toppt heute schon der i3 und 208 km/h fährt ein 2er Active Tourer auch mit Dieselmotor. Beide sind im Vergleich zum 530 Motorsport Limited Edition jedoch echte Massenware: Um den 5er im Rennsport einsetzen zu dürfen, musste BMW Südafrika 100 Straßenautos bauen. Das Bauen war ein kleineres Problem als das Verkaufen: Der MLE soll doppelt so teuer gewesen sein wie ein 520.

Nur 227-mal gab es den 530 MLE

Foto: BMW Drei der Arbeiter von 1976 enthüllen im Dezember 2018 den 530 MLE in der Werkstatt.

Entwickelt hat das Auto die Motorsport GmbH unter der Leitung von Jochen Neerpasch. Die hatte für solvente Kunden mit Leistungssorgen ohnehin schon 5er-Umbauten mit größeren Motoren im Programm und legte bald den M535i auf Kiel. Im ersten Jahr baute BMW im 1973 eröffneten Werk Rosslyn 110 MLE, im zweiten Jahr noch einmal 117. Einige der Arbeiter, die damals den Rennsport-5er gebaut haben, waren dabei, als BMW im Dezember das letzte bekannte Exemplar des 530 MLE in die Werkstatt von Luis Malhous Custom Restaurations rollte.

Die Nummer 100 aus dem Baujahr 1976 soll wieder in den Originalzustand versetzt werden. Das Auto gehörte dem Rennfahrer und Teamchef Peter Kaye-Eddie. Der hatte in den 1980er-Jahren zwei MLE-5er im Renneinsatz. Einer verunfallte, der andere gehört immer noch Kaye-Eddie und wird zur Zeit restauriert. Das Straßenmodell, das BMW zum Restaurieren gekauft hat, stand jahrelang im Garten hinter einem Haus. Die Restaurierung soll noch 2019 abgeschlossen sein, der 530 MLE wird dann Teil der kleinen, lokalen Sammlung von BMW Südafrika. Es wäre dann neben einem 325is und 333i das dritte Südafrika-Modell, das im Welcome Center am Hauptsitz in Rosly ausgestellt wird. Zur Sammlung gehören außerdem ein originaler M1 und ein 750i von 2017, dessen Interieur-Zierleisten die südafrikanische Künstlerin Esther Mahlangu gestaltet hat.