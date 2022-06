Classic Days 2022 Jetzt für das Oldtimer-Festival anmelden!

Die Classic Days finden nach zweijähriger Pause endlich wieder vom 05.-07. August 2022 statt. Das Festival zeigt sich zudem in neuem Glanz im Green Park der Messe Düsseldorf. Motor Klassik freut sich auch auf dem neuen Gelände wieder mit einem Zelt präsent zu sein und seine Kunden hier am Sonntag, den 07. August 2022, begrüßen zu können.

Bitte melden Sie sich für Ihren Besuch am 07. August 2022 über untenstehendes Formular bis zum 19. Juli an und geben Sie für den Versand der Eintrittskarten Ihre Versandadresse und Ihre geschäftliche E-Mailadresse an: