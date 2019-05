Concorso d´Eleganza Villa d´Este 2019 Die schönsten Autos der Welt?

Beim Auto-Oscar am Comer See treffen reiche Sammler auf super seltene Schönheiten aus Blech, die selbst Spezialisten teils noch nie gesehen haben – kein Wunder, dass hier Millionenwerte aufeinandertreffen wie vermutlich nirgends sonst.

2019 galt es bei dem berühmten Schönheitswettbewerb am Comer See gleich zwei Jubiläen zu feiern: 90 Jahre BMW-Automobile und 90 Jahre Concorso Eleganza. 1929 starteten gleich zwei Erfolgsgeschichten, die 1999 auch noch eine enge Verbindung eingingen: Seit diesem Jahr ist BMW Ausrichter dieses Wettbewerbs der 52 schönsten Klassiker, die vor allem Vintage Cars, Gran Turismos und Design-Studien aus neun Jahrzehnten gegeneinander antreten lässt. Die Festivitäten gipfeln in der Studie Garmisch, die Bertone 1970 auf Basis eines 2002 ti realisierte. Das Auto verschwand damals nach der Präsentation in Genf und wurde nun wie ein Phoenix aus der Asche komplett neu aufgebaut. Sein heute 80 Jahre alter Designer Marcello Gandini war gerührt, als er eines seiner Lieblingskinder aus einer wilden Zeit wiedersah und drehte eine Runde mit dem bezaubernden Coupé.

Einzigartier Mix aus Landschaft, Architektur und Autos

Die Atmosphäre am berühmten Ufer von Cernobbio ist einzigartig. Klassizistische Hotelarchitektur verbindet sich kongenial mit landschaftlicher Schönheit und einer terassenförmig angelegten Gartenanlage die in einen blühenden Park vor dem See mündet. Eingebettet in dieses Ambiente warten 52 Klassiker auf die Bewunderung des Publikums und die Begutachtung der Jury. Sie stehen auf feinen hellen Kieselsteinen, vor dem sich vor allem die schwarzen Vintage-Karossen der 20er- und 30er-Jahre kontrastreich abheben. Lack und Chrom glitzern um die Wette. Die charismatischen Automobile haben alle ein unverwechselbares Gesicht. Rasch prägen sie sich dem kundigen Besucher ein. Es dauert nicht lange, und er hat seinen Liebling für die Publikumswahl gekürt.

Mercedes 300 SL und BMW 507: gewöhnliche Traumwagen

Der Connaisseur wählt betont indviduell, er wird eher keinen Mercedes 300 SL-Flügeltürer oder einen BMW 507 auf die Stimmkarte schreiben. Beide sind auch hier anwesend, sogar zwei von nur 252 gebauten 507, ein schwarzer und ein weißer. Einer gehörte Elvis Presley, er steht auf dem Kiesrondell. Unter ihm dreht sich eine stilisierte Riesenschallplatte.

Doch neben diesen beiden All Time Greats aus Deutschland dominiert handverlesenes Coachwork aus Italien den Concorso. Die illustren Exponate von Touring, Pininfarina, Bertone, Zagato, Vignale oder kommen oft auf Stückzahlen von unter hundert Exemplaren. Selbst Kenner der Materie sind entweder verblüfft, wenn sie nicht nur eines der präsentierten Autos noch nie gesehen haben, wie etwa den Seat Nardi oder den Aston Martin DBS Touring oder sie sehen berühmte Concept Cars wie den Vivant 77 auf Pontiac-Basis oder den vollkommen bizarren Pininfarina Modulo 512 S das erste Mal.

Rundgang mit Alf Cremers und Bugatti-Designer Frank Heyl

14:00 Min.

Kennen Sie den Lamborghini Marzal?

Ein besondere Spur führt von der Studie Garmisch aus im Park immer wieder zu Marcello Gandini. Der kreativste und phantasievollste Bertone-Designer aller Zeiten bescherte uns den Lamborghini Countach und den Maserati Quattroporte IV. Hier an der Villa d´Este ist sein Meisterwerk Lamborghini Miura und seine exaltierte Raumkapsel Lamborghini Marzal ausgestellt. Der Miura war Vorbild für den Porsche 928 und der Marzal führte geradewegs zum Espada.

Best of Show wird ein Stromlinien-Alfa

Eine solche kreative Unrast vermag man in der harmonischen Stromlinienform des Alfa Romeo 8C 2900 B nicht zu erkennen. Der in schwarzem Klavierlack gehaltene Wagen verkörpert ganz und gar den Goldenen Schnitt für ein großes repräsentatives Vorkriegs-Coupé von elitären Charakter. Kein Wunder, dass er mit dieser formvollendeten Harmonie, die man auch schlichte Schönheit nennen könnte, die Köpfe des sachverständigen Publikums und die der Jury gleichermaßen mit Glückgefühlen flutete:

Villa d'Este 2019: Rundgang durch den Park BMW 1/30 Die einzigartige Uferpromenade der Villa d´Este wird geschmückt von einer ultraseltenen italienischen Auto-Triologie: Das erste heißt Siata 300 Barchetta Competezione von 1953, ein bezaubernder Baby-Ferrari mit dem Fiat-Millecento-Vierzylinder und Bertone-Karosserie. Das zweite ist ein Abarth 205 Sport 1100 von 1953 mit ultrareduzierter Ghia-Karosserie, eine Mischung aus Cisitalia und Pegaso. Das dritte ist ein Maserati A6G 2000 Coupé von Frua, Baujahr 1952. Auch er brilliert mit einem gänzlich schnörkellosen Design in schönster puristischer Anmut. Sein Sechszylindermotor begnügt sich noch mit einer oben liegenden Nockenwelle, bietet aber drei Vergaser auf. Das zweite ist ein Abarth 205 Sport 1100 von 1953 mit ultrareduzierter Ghia-Karosserie, eine Mischung aus Cisitalia und Pegaso. Das dritte ist ein Maserati A6G 2000 Coupé von Frua, Baujahr 1952. Auch er brilliert mit einem gänzlich schnörkellosen Design in schönster puristischer Anmut. Sein Sechszylindermotor begnügt sich noch mit einer oben liegenden Nockenwelle, bietet aber drei Vergaser auf. BMW 2/30 Stimmungsvolle Nachtaufnahme auf der Terrasse des Luxushotels Villa d´ Este in Cernobbio. Das hinreißende Trio hochkarätiger Vollblüter besteht von links aus Alfa Romeo 8C 2900 B Touring von 1937, Mercedes-Benz 300 SL Coupé von 1954 und Ferrrari 166 Mille Miglia von 1949 mit einer Barchetta-Karosserie von Touring. BMW 3/30 Ein Trio von spannender Differenziertheit, geradezu symbolisch für das große Spektrum der 52 klassischen Concorso-Autos. Fiat Abarth Monomille GT von 1963 mit einer Karosserie von Sibona Basano, Ferrari 250 GT California Spyder SWB von 1961 und das futuristische 1967er Concept Car Lamborghini Marzal von Bertone. BMW 4/30 Die Bertone-Studie Lamborghini Marzal im Profil: Viele von uns kennen diese futuristische Raumkapsel als Matchbox-Autos No. 20 in Rotmetalic und mit bernsteinfarbenen Scheiben. Das einzige Original ist silber mit silberfarbenem Interieur. Bertone schuf das Concept Car auch als rebellische Vorstufe zum immer noch wilden Serien-Modell Espada. Aber beim Marzal, den Marcello Gandini mit ungestümer Leidenschaft zeichnete, steckt aus Platzgründen kein Vierliter-V12 im Heck, sondern nur eine Längshälfte davon. Dieser solitäre Reihensechser leistet aus zwei Litern Hubraum 175 PS bei 6800/min. H. Mutschler 5/30 Ein klarer Favorit des Autors, Ferrari 342 America mit großem Vierliter-Lampredi-V12 und einer von Michelotti gezeichneten Vignale-Karosserie. Der unprätenziöse Spider imponiert mit einer modernen Linienführung, er verzichtet charaktervoll auf Mainstream-Gefälligkeit. H. Mutschler 6/30 Noch mal zwei Lieblinge vom Chronisten im Kaschmir-plus Seide-Sakko: Aston Martin DBS C von Touring, Baujahr 1966 und der ewig bezaubernde Ferrari 275 GTB/4 ein Jahr später in der Kultfarbe „Bronzo Metallizzato“. Der Wagen hat als erster Serien-Ferrari vier oben liegende Nockenwellen und leistet 300 PS bei 8000/min. Und der Aston sollte der Nachfolger vom berühmten DB 6 werden, aber dazu kam es nicht… BMW 7/30 …weil Touring Konkurs anmelden musste. Selbst der sehr gelungene, aber wenig fortschrittliche Design-Entwurf wurde in Newport Pagnell verworfen. Der DBS feierte 1967 zunächst mit dem bewährten Doppelnockenwellenmotor des DB 6 Premiere. Das Design stammt von Hausstilist William Towns, 1970 erschien mit gleicher Karosserie der DBS V8. BMW 8/30 Der Ferrari 275 GTB/4 verkörpert als typische Berlinetta die klassische Gran Tourismo-Linie von Pininfarina. Bis zum 365 GTB/4 alias Daytona von 1969 galt er als schönster Ferrari überhaupt. Genauso wie der spätere Beau, der die Eine-Million- Euro-Grenze längst überschritten hat, verfügt auch er bereits über vier obenliegende Nockenwellen. BMW 9/30 Doppel-Preisträger Alfa Romeo 8C 2900 B, Gewinner des Publikumspreises Coppa d´Oro und des Best of Show der Jury. In der Mitte Ulrich Knieps, Präsident des Concorso und Chef von BMW Group Classic, rechts der glückliche Besitzer David Sydorick, links Danilo Zuchetti, Gastgeber und Managing Director der Villa d´Este-Hotels. BMW 10/30 Schön wie eine Skulptur: Die Stromlinien-Karosserie des Doppel-Siegers Alfa Romeo 8C 2900 B mit Reihenachtzylindermotor und zwei Kompressoren. Die ist die Berlinetta mit längerem Radstand, der ihre perfekten Proportionen noch unterstreicht. Auch die Radvollblenden sind ebenso ästhetisch wie funktionell. Gleich doppelt preisgekrönt mit der Trofeo BMW Group (Best of Show, Preis der Jury) und mit dem Publikumspreis Coppa d´Oro. BMW 11/30 Die wiederaufgebaute Design-Studie BMW Garmisch von Bertone im Defilé. Typisch für den Designer Marcello Gandini sind schuppen- oder wabenförmige Heckfenster-Zierblende. BMW 12/30 Der BMW Garmisch feierte auf dem Genfer Salon 1970 Premiere, Basis sind Chasssis und Antrieb vom BMW 2002 ti. Das Original ist leider seit damals verschwunden. BMW baute das One-Off kostspielig und kompromisslos komplett neu auf . BMW 13/30 BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk im Gespräch mit Ex-Bertone-Designer Marcello Gandini neben dem Concept-Car BMW Garmisch von 1970. BMW 14/30 Das Leder-Interieur wirkt feminin und duftet wie ein Schuhsalon. Nur die unveränderten Nullzwei-Instrumente erinnern an die vertraute technische Basis. BMW 15/30 Designer Marcello Gandini auf dem Beifahrersitz des Garmisch. Die Recréation ist aufwendiger und im Detail noch perfekter als das Original. Das Interieur geriet feminin-verspielt und wundervoll avantgardistisch. Nur die Instrumente verraten den Basiswagen BMW 2002 ti. BMW 16/30 Eine atemberaubende Ferrari-Schönheit ist der 250 GT California Spyder von 1961. Der offene Zweisitzer stammt aus der Garten- und Scheunensammlung des französischen Lkw-Aufbauten-Herstellers Baillon, sein zweiter Besitzer war Schauspieler Alain Delon. BMW 17/30 So freudvoll fährt sich eine minimalistische, in jeder Hinsicht gestalterisch reduzierte Barchetta. Zwei Jahre nach seiner Gründung als Autohersteller stellte Ferrari bereits einen offenen Zwölfzylinder auf die Räder. Der Typ 166 Mille Miglia mit Touring-Karosserie von Carlo Anderloni leistet 140 PS bei 6600/min aus nur zwei Litern Hubraum. Er wurde speziell für die Mille Miglia konzipiert, kurz heißt er auch 166 MM. BMW 18/30 Concorso-Conférencier Simon Kidston, eine überaus stilvolle Erscheinung mit brillantem Automobilwissen, sagt den ältesten Teilnehmer an, einen Vauxhall 30/98 von 1925. Ein Open Tourer mit charmanter Boattail-Karosserie. BMW 19/30 Schönheit und Eitelkeit, Sehen und Gesehenwerden. Auch das sind typische Facetten des Concorso. Zum Color-Blocking der attraktiven Damen passt der knallrote Porsche 959, den Herbert von Karajan einst fuhr. BMW 20/30 Der Supersportwagen aus Zuffenhausen heißt Porsche 959. Er verstößt in faszinierender Weise gegen das markentypische Minimalprinzip und bietet jede Menge High Tech in einem sündhaft teuren Topmodell: Allradantrieb, wassergekühlte Zylinderköpfe, gleich zwei Turbolader und holt aus drei Litern Hubraum 450 PS. Dieses Auto, eins von nur 292 orderte 1988 der Dirigent Herbert von Karajan, er wollte ihn unbedingt in Indischrot mit grauen Stoffsitzen. BMW 21/30 Das bizarrste Konzept Car aller Zeiten ist der Pininfarina Modulo aus dem Jahre 1970. Die vollkommen surreale Pininfarina-Studie aus dem Pantone-Rendering-Stiften von Paolo Martin basiert auf dem Rennwagen-Chassis des Porsche 917-Gegners 512 S. Damit vereint der Modulo zwei Welten, die der Phantasie und die der Ingenieurskunst. Beide gerieten bei ihm grenzenlos. BMW 22/30 Ein ganz entzückender Miniatur Gran Turismo ist dieser Seat Nardi 750 GT von 1964 mit dem kleinen OHV-Vierzylindermotor aus dem Fiat 770 S. Das Design stammt von Michelotti und die spanische Dependance des italienischen Lenkrad-Herstellers Nardi setzte die Idee eines außergewöhnlichen GT- und Competition-Cars für die kleinste Rennformel um. Nur 19 Exemplare wurden gebaut und die meisten auf der Rennstrecke verheizt. BMW 23/30 Der kompakte Abarth 205 Sport 1100 ist ein wahres Design-Juwel, amerikanische (Frontpartie) und italienische (Seitenlinie) finden in perfekter Harmonie zusammen. BMW 24/30 Dieser frühe Mercedes 300 SL mit Chassis-Nummer 19 diente bei der Präsentation des Serien-W 198 1954 in Montlhéry als Presse-Vorführwagen und wurde zu diesem Anlass von allen Renn-Koryphäen dieser Zeit pilotiert. Unter anderem waren es Kling, Moss und Fangio. Besonderes Erkennungszeichen dieses wohl am häufigsten gefilmten und fotografierten Flügeltürers sind nicht die Rudge-Zentralverschlüsse, sondern die simplen Radkappen mit in der Mitte geschwärztem Sternen-Fond. BMW 25/30 Ein Hauch von Corvette C1, die aber erst ab 1958 ein so prägnant-schönes Kleid trug, schimmert in der Linienführung dieses Alfa Romeo 1900 Super Sprint von 1955 durch. Diese exquisite Cabriolet-Rarität trägt den Spitznamen „La Fleche“ – der Pfeil und stammt aus der Alfa-Sammlung von Corrado Lopresto. Michelotti zeichnete sie für Vignale, es blieb bei diesem sensationellen One-Off. BMW 26/30 Der Ferrari 250 GT Spyder California mit kurzem Radstand, also der SWB wuurde nur 53 mal gebaut. Berühmt ist das Paparazzi-Foto, das Alain Delon mit Jane Fonda als Beifahrerin in einem schmucklosen Pariser Vorort zeigt. BMW 27/30 Entzückender Micro-Gran Turismo Fiat Abarth Monomille GT von 1963 mit Concorso-Jury-Mitglied Dominik Fischlin rechts und Besitzer Shiro Kosaka aus Japan. BMW 28/30 Apartes Villa d`Este-Model lehnt sich an den Ferrari 166 Mille Miglia der Carozzeria Touring. Leider ist die Parade der Concorso-Klassensieger am Samstag-Nachmittag verregnet. Die neben den Autos flanierenden Models mit ihren ausgefallenen Kostümen kamen erst wieder beim Schaulaufen vor Publikum am Sonntag an der Villa Erba zum Zuge. BMW 29/30 Lamborghini Marzal in der Dämmerung. Im Jahre 2011 wurde das dramatisch-gestylte Gandini-Einzelstück bei einer Auktion an der benachbarten Villa Erba für 1,5 Millionen Euro versteigert. Nun ist der spektakuläre Viersitzer bei der Parade dabei, ausgezeichnet mit der Trofeo BMW Group Ragazzi der jungen Wilden. BMW 30/30 Nicht weniger hochkarätig als die Concorso-Kandidaten: Lots der RM-Sotheby´s Auktion in einem Pavillon neben der Villa d´Erba.

Fazit

Chapeau für diesen Best of Show und für diesen simultanen Coppa d´Oro Sieger. Stellen Sie einen Maybach Zeppelin oder einen Mercedes 540 K neben dieses filigrane Kunstwerk und sie werden wissen, was die Italiener besser können. Ihr untrügliches Gespür für Ästehtik manifestiert sich einmal mehr auf dem diesjährigen Concorso d´Eleganza Villa d ´Este.