Stück für Stück wurde dieser Datsun aus dem Wohnzimmerfenster seines Vorbesitzers gereicht. Wenn so eine Aktion nicht sofort eine enge Bindung zum Objekt schmiedet, wissen wir auch nicht. Die bulgarische Tuningfirma Vilner hat das japanische Coupé befreit und aufgemotzt – mit dem Ziel so original wie möglich zu bleiben. Auf den ersten Blick fragt man sich zu Recht, ob das denn gelungen ist. Auf den zweiten auch, zumindest, wenn der ins Cockpit fällt. Freude des gesteppten Leders werden sich verstohlen ein Tränchen aus dem Augenwinkel kratzen – alle anderen behaupten vielleicht, das sei ein bisschen viel Tierhaut für ein einzelnes Auto.

Foto: Vilner Wie so oft ist das Arbeitsergebnis der Fahrzeugveredler Geschmackssache. Eines muss man Vilner aber lassen - die Verarbeitungsqualität schaut wirklich hochwertig aus.

LED-Scheinwerfer und elektrische Außenspiegel

Der Wagen wurde in seinem ersten Leben, gehüllt in eine goldene Lackierung, aus den USA nach Deutschland importiert, bevor Vilner den Datsun erstehen durfte. Nun wurde der 280Z in Cobalt Matt-Metallic gehüllt und mit Akzenten in „Vilner Copper Rose“ versehen. Die Farbkombination ist, wie das Exterieur insgesamt recht stimmig geraten. Die vorgenommenen Modernisierungen sind dezent, aber wirkungsvoll. Beispielsweise prangen an der Front nun LED-Scheinwerfer, illuminierte Z-Badges fungieren als Blinker und die Außenspiegel sind jetzt elektrisch verstellbar. Unter klassisches Tuning fallen da schon eher die Tieferlegung um 20 Millimeter und die Edelstahl-Abgasanlage.

Foto: Vilner Kein aufgeschnallter Kompressor, kein Turbo-Kit - es bleibt beim 170 PS Reihensechszylinder.

Am Motor hat sich – abgesehen von einer gründlichen Politur und Erneuerung diverser Einzelteile – nichts getan. Es blieb beim 170 PS starken Reihensechszylinder, der an eine Dreigang-Automatik gekoppelt ist. Sollten Sie jetzt der Meinung sein, diese mühsame und kleinteilige Arbeit könne man in Geld gar nicht aufwiegen, belehrt Sie Vilner gerne eines Besseren. Das Auto steht derzeit nämlich für 75.000 Euro zum Verkauf.

Das ist Ihnen zu viel? Nunja, Sie könnten sich auch selbst einen aufbauen. 280Z-Modelle werden je nach Zustand zwischen 8.500 und 15.000 Euro gehandelt. Und wenn Sie da nicht ganz so viel Leder reinschlagen, kommen Sie am Ende sicher etwas günstiger weg als mit dem Modell von Vilner.