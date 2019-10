Delahaye 135 MS Figoni Falaschi Narval Cabriolet Rarität zu versteigern

Wenn Sie das Narval Cabriolet von Figoni & Falaschi nicht kennen, macht das nichts. Nur sieben Stück wurden überhaupt gebaut. Auch die Basis, ein Delahaye 135 MS, ist nicht eben üppig verbreitet. Vermutlich half es, 1947 so prominent und erfolgreich zu sein wie der französische Sänger Charles Trenet – den heute nur noch wenige kennen – um sich überhaupt ein solches Auto kaufen zu können.

Delahaye 135 MS mit Figoni & Falaschi-Karosserie

Delahaye baute den 135 M und MS zwischen 1935 und 1954. Mit Vorwähl-Getriebe und Seilzugbremsen gehört das Auto technisch in die Vorkriegszeit. Die Vorderräder sind einzeln aufgehängt, die Hinterachse halten Halbelliptikfedern. Ein Reihensechszylinder mit drei Solex-Vergasern erzeugt 125 PS, womit das Auto über 160 km/h erreichen soll.

Der französische Karosseriebauer Figoni & Falaschi, der sonst zum Beispiel auch Bugatti und Talbot-Lago einkleidete, nahm Chassis Nummer 800495, um eine von sieben „Narval“-Karosserien darauf zu bauen. Der Name ist ein Hinweis auf den Buckel an der Front, der an einen Beluga-Wal erinnert. Karosserie und Interieur sind farblich aufeinander abgestimmt, das Verdeck ist passend zur Lackierung dunkelblau. Vor dem Beifahrer ist eine Plakette angebracht, die an den berühmten Vorbesitzer Charles Trenet erinnert.

Einen Preis nennt Mecum nicht

Besagter Delahaye stand 1946 auf dem Pariser Autosalon. Zuletzt war das Auto Teil einer Sammlung. Das Cabriolet ist restauriert, einen Preis nennt das Auktionshaus Mecum nicht.

Fazit

Delahaye ist ebenso verblichen Figoni & Falaschi. Der Karossiebaubetrieb kleidete ein, was edel und teuer war. In Chicago gibt es die seltene Gelegenheit, ein solches Auto zu ersteigern.