Verdacht auf gefälschte 300-SL-Flügeltürer & Roadster 2 Flügeltürer bei Razzia beschlagnahmt

Mercedes 300 SL sind das Spezialgebiet von Kienle Automobiltechnik in Heimerdingen bei Stuttgart. Seit 1984 restauriert die Firma klassische Mercedes-Benz. Sie gilt als weltweit anerkannte Fachfirma für Flügeltürer und die bis 1981 produzierte Staatslimousine 600.

Zwei 300 SL beschlagnahmt

Die Fahrgestellnummer (FIN) eines 300 SL Roadster (W 198 II) in der Originalfarbe DB 658 Phantasiegelb führte am 31.5.2023 zu einer Durchsuchung der Geschäftsräume des Restaurators und der Privatwohnungen der Firmeninhaber. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Ein Pressesprecher bestätige am Montag, 5.6.2023, dass "unter anderem zwei Fahrzeuge des Typs 300 SL, ein Motor für den Pkw 300 SL, ein Chassis Typ 300 SL und ein Gitterrohrrahmen für den Typ 300 SL beschlagnahmt wurden. Zudem wurden umfangreich digitale Speichermedien sowie schriftliche Unterlagen beschlagnahmt."

Der Vorwurf: "Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit dem Verkauf von gefälschten Oldtimern". Die FIN des 1,6 Millionen teuren Oldtimers soll bereits existieren. Dies sei bei der Anmeldung eines seit 50 Jahren abgemeldeten 300 SL aufgefallen.

Doppelte Fahrgestellnummer

Uli Jooss Kienle restauriert vor allem Flügeltürer, verkauft aber auch andere Oldtimer und moderne Klassiker.

Der im Januar 1961 gebaute Roadster sei laut Staatsanwaltschaft Stuttgart und Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg das sechste Exemplar mit Scheibenbremsen und im März 1961 auf dem Genfer Automobilsalon ausgestellt gewesen. Ein Züricher Geschäftsmann soll ihn 1962 gekauft haben. Anschließend sei das Auto in Rot umlackiert worden.

Kienle soll laut Staatsanwaltschaft und LKA 2019 einen phantasiegelben 300 SL angeboten haben, der dieselbe Fahrgestellnummer hat wie das rote Auto. "Somit steht fest, dass es sich bei dem 'Gelben' um eine Fälschung handeln muss", so Staatsanwaltschaft und LKA. Der Verdacht liege nahe, dass Kienle "von lange nicht gehandelten Oldtimern professionelle Dubletten fertigte und verkaufte."

Weil laut Staatsanwaltschaft "der Verdacht besteht, dass weitere Dubletten nicht ausgeschlossen werden können", sollen sich weitere Geschädigte an das Landeskriminalamt wenden. Dort gebe es auch schon Rücklauf, der nun ausgewertet würde, erklärte das LKA auf Nachfrage.

Kienle: Haben keine Duplikate

Klaus Kienle, Gründer und Geschäftsführer von Kienle Automobiltechnik, bestreitet die Vorwürfe im Gespräch mit auto motor und sport: "Wir haben keine Duplikate." Das Auto, um das es gehe, habe seine Firma "weder restauriert noch repariert."

Kienle Automobiltechnik Der Roadster, um den es geht, war 2020 auf dem Titel eines Kalenders von Kienle zu sehen.

Der gelbe Roadster war 2020 im Kalender von Kienle zu sehen. Das Auto sei vor etwa 25 Jahren von einem anderen, inzwischen insolventen Betrieb restauriert und vor 15 Jahren von einem Händler aus Heilbronn verkauft worden. Kienle habe zusammen mit drei anderen Fahrzeugen den 300 SL "vor drei oder fünf Jahren" zur Vermittlung angeboten bekommen und wieder zurückgegeben. "Mit dem Fahrzeug haben wir nichts zu tun", erklärte der Firmenchef auf Nachfrage. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens "steht aktuell noch nicht einmal fest, welches welches der beiden Fahrzeuge das Original und welches eine Rekonstruktion ist."

Bei der Durchsuchung seien die Fahrgestellnummern von etwa 30 Fahrzeugen überprüft und für korrekt befunden worden, erklärt der Seniorchef. In einer Pressemitteilung lobt Kienle das vorbildliche Verhalten der Beamten vor Ort. Gleichzeitig kündigt der Restaurator rechtliche Schritte gegen Personen an, die "mit verleumderischen Vorhaltungen bewusst rufschädigend gegen Kienle Automobiltechnik und seine Person agitieren". Einen Mitarbeiter, der an den Anschuldigungen beteiligt sei, habe Kienle fristlos gekündigt.

Fazit

Ein Anfangsverdacht führte zu einer Durchsuchung beim renommierten Mercedes-Restaurator Kienle Automobiltechnik in Heimerdingen bei Stuttgart. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt verweisen auf "laufende Ermittlungen" im Zusammenhang mit einer doppelten Fahrgestellnummer bei einem 300 SL Roadster von 1961. Kienle bestreitet die Vorwürfe und kündigt rechtliche Schritte an.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft bestätigt, zwei 300 SL sowie je ein Chassis, einen Rahmen und einen Motor für den W 198 beschlagnahmt zu haben.