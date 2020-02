GTÜ-Oldtimer-Mängelquote 2019 „Mit dem Fahrzeugalter sinkt die Mängelzahl“

Alte Autos sind rollende Gefahrenquellen für sich und andere Verkehrsteilnehmer? Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) kann dieses Vorurteil locker entkräften. Im Gegenteil: In der Altersgruppe von 30 bis 60 Jahren ist die Zahl der Autos mit gefährlichen Mängeln mit 17,9 Prozent um 4,1 Prozent geringer als in der Gesamtstatistik inklusive der jüngsten Pkw (22,0 Prozent). „Mit dem Fahrzeugalter sinkt die Mängelzahl“, bestätigt Marco Oehler, stellvertretender Technischer Leiter bei der GTÜ. „Oldtimer-Besitzer achten offenbar auf einen guten Zustand ihres rollenden Kulturguts.“ Autos mit H-Kennzeichen seien meist sehr gepflegt und technisch sicher unterwegs.

23 Jahre alte Autos haben die meisten Mängel

Laut GTÜ-Statistik steigt die Mängelzahl bis zu einem Fahrzeugalter von 23 Jahren an – und sinkt danach kontinuierlich. Oldtimer ohne H-Kennzeichen weisen zudem mehr Mängel auf als solche ohne das Nummernschild für historische Autos. 44,2 Prozent dieser Autos sind mängelfrei – mit H-Kennzeichen sind es 55,1 Prozent. 29,7 Prozent haben geringe Mängel (mit H-Kennzeichen: 27,1 Prozent) und 26,1 Prozent erhebliche Mängel (17,8 Prozent). Am besten schneiden aber überraschenderweise Vorkriegs-Klassiker ab: 78 Prozent der in Deutschland zugelassenen Oldtimer der Baujahre 1920 bis 1940 waren 2019 bei der Hauptuntersuchung mängelfrei. 16,8 Prozent wiesen geringe Mängel auf, nur 5,2 Prozent hatten erhebliche Mängel.

Aber auch jene Modelle, die 1990 auf den Markt kamen und demzufolge nun erstmals das H-Kennzeichen erhalten können, „dienen durchaus als ideale Einstiegsmodelle in die Passion Oldtimer“, sagen die GTÜ-Experten. Bei Autos wie dem Audi 100 C4, BMW 3er E36, Mercedes 500 E (W 124), VW Golf Country oder dem VW Bus T4 „handelt es sich zumeist um technisch ausgereifte Fahrzeuge mit einfacher und damit beherrschbarer Elektronik sowie guter Ersatzteilversorgung.“

Gesellschaft für Technische Überwachung mbH (GTÜ) Auch die "neuen" Oldtimer sind durchweg zuverlässig, sagt die aktuelle GTÜ-Statistik.

Für diese „neuen“ Oldtimer liegt bereits eine detaillierte statistische Auswertung vor. Besonders stark schneidet der Mercedes 500 E ab: Etwa 50 Prozent der vorgeführten Exemplare zeigten sich ohne Mängel, nur zehn Prozent wiesen erhebliche Mängel auf. Auch der Audi 100 und der VW Golf Country zeigen sich öfter völlig problemlos als zu unsicher für den Straßenverkehr; bei der dritten BMW 3er-Generation sind die Werte ausgeglichen. Ein anderes Bild zeigt sich beim 1990er Ford Escort, beim VW T4 und beim Volvo 940: Sie sind öfter mit großen Mängeln als mängelfrei unterwegs.

Eine tiefgreifende Auswertung der Hauptuntersuchungen aller Autos mit H-Kennzeichen will die GTÜ zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen. Sobald es soweit ist, wird auto-motor-und-sport.de darüber berichten. Bis dahin lohnt ein Blick auf das Jahr 2018, in dem zwei Mercedes-Modelle die unzuverlässigsten Oldtimer waren.

Unrühmlicher Platz 1 für den Mercedes 230 TE

Mit großem Abstand landete der Mercedes 230 TE auf dem ersten Platz des Negativ-Rankings. Von 134 während der Hauptuntersuchung oder der Begutachtung für das H-Kennzeichen überprüften Autos fielen 45 mit erheblichen Mängeln auf – macht eine Quote von 33,58 Prozent; also mehr als ein Drittel. Direkt dahinter fand sich der Mercedes 190 E ein. 27,05 Prozent aller vorgeführten „Baby-Benze“ waren mit erheblichen Mängeln versehen. Platz drei ging an den VW Scirocco mit einer Quote von 25,90 Prozent.

Daimler AG Der Mercedes 230 TE schnitt bei der GTÜ-Auswertung für das Jahr 2018 am schlechtesten ab.

Allerdings galt es, die GTÜ-Ergebnisse richtig zu interpretieren. Zuerst sei erklärt, dass alle von der GTÜ geprüften Autos in die Wertung kamen, nicht nur jene mit H-Kennzeichen. Das bedeutet: In dieser Liste tauchte nicht nur topgepflegtes Garagengold auf, das nur bei perfektem Wetter und ausgewählten Veranstaltungen an die frische Luft darf. Sondern auch echte Arbeitstiere und Alltagsautos, die zwar älter als 30 Jahre sind, aber ihren Besitzern regelmäßig treue Dienste erweisen müssen – was ihnen nicht zwangsläufig durch jährliche Inspektionen oder Premium-Autowäschen gedankt wird. Gerade die beiden Mercedes – vor allem das T-Modell – dürften trotz ihres hohen Alters heute noch zuhauf im Alltagseinsatz sein. Was ja auch wieder für ihre Robustheit spricht.

Zuverlässig vs. unzuverlässig

Bei der Gegenüberstellung zuverlässiger und unzuverlässiger Oldies zeigte sich ein weiteres Phänomen: Ein Modell konnte in beiden Listen weit oben auftauchen. Beispiel BMW 318i: Der Münchner lag in der Top-Liste immerhin auf Platz 21 und damit im oberen Mittelfeld; bei den Unzuverlässigen landete er auf Rang vier. Oder der Porsche 924: Platz zwölf bei den Zuverlässigen, Platz 22 bei den Unzuverlässigen. Das zeigte einmal mehr: Ob ein Oldtimer fährt oder zickt, hängt vor allem vom Besitzer und dessen Bereitschaft ab, seinem Auto die nötige Pflege angedeihen zu lassen.

Auch bei dieser GTÜ-Auswertung galt: Unter einer Verkaufsbezeichnung summieren sich alle geprüften Autos, die vor dem Stichtag 1. Januar 1989 erstmals zugelassen wurden. Das bedeutet: Beim Mercedes 230 TE kamen sowohl die 123er als auch die 124er Baureihe in die Wertung. Beim Scirocco sowohl die erste als auch die zweite Generation. Beim BMW 318i sowohl der E21 als auch der E30. Und so weiter. Auffällig war zudem: Unter den „Flop 30“ waren nur anderthalb Importautos: Der Trabant P 601 aus der DDR (Platz 24) und der Citroën 2 CV (Rang 26), die Ente aus Frankreich.

GTÜ Flop 30: Die unzuverlässigsten Oldtimer 2018 Rang nach Quote Hersteller Bezeichnung Anzahl Untersuchungen Anzahl Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln Quote Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln 1 DAIMLER-BENZ 230 TE 134 45 33,58% 2 DAIMLER-BENZ 190 E 488 132 27,05% 3 VOLKSWAGEN-VW SCIROCCO 139 36 25,90% 4 BAYER.MOT.WERKE-BMW BMW 318I 132 34 25,76% 5 AUDI AUDI 80, 90 499 128 26,65% 6 VOLKSWAGEN-VW JETTA 156 40 25,64% 7 DAIMLER-BENZ 190 D 385 94 24,42% 8 VOLKSWAGEN-VW GOLF 1.072 259 24,16% 9 VOLKSWAGEN-VW BUS 214 49 22,90% 10 DAIMLER-BENZ 230 E 732 163 22,27% 11 VOLKSWAGEN-VW PASSAT,PASSAT VARIANT 118 26 22,03% 12 DAIMLER-BENZ 200 D 527 113 21,44% 13 AUDI AUDI 100,-CS,-CD,-CC 210 45 21,43% 14 DAIMLER-BENZ 260 E 145 31 21,38% 15 DAIMLER-BENZ 200 427 91 21,31% 16 VOLKSWAGEN-VW POLO 155 33 21,29% 17 VOLKSWAGEN-VW KOMBI 829 175 21,11% 18 DAIMLER-BENZ 300 D 162 34 20,99% 19 DAIMLER-BENZ 250 D 145 30 20,69% 20 VOLKSWAGEN-VW POLO COUPE 134 27 20,15% 21 VOLKSWAGEN-VW 1303 165 33 20,00% 22 PORSCHE 924 158 31 19,62% 23 DAIMLER-BENZ 240 D 235 46 19,57% 24 SACHSENRING TRABANT P 601 929 172 18,51% 25 VOLKSWAGEN-VW GOLF-CABRIOLET 687 127 18,49% 26 CITROEN (F) 2 CV 507 91 17,95% 27 VOLKSWAGEN-VW VW 1200,KAEFER L 619 110 17,77% 28 BAYER.MOT.WERKE-BMW BMW 320I 321 57 17,76% 29 FORD (D) ESCORT 119 21 17,65% 30 VOLKSWAGEN-VW 1600,KAEFER 1302 126 22 17,46%

Fazit

Oldtimer sind besser – vor allem zuverlässiger und sicherer – als ihr Ruf. Das hat die GTÜ mit ihrer Statistik nun wieder bestätigt. Am meisten überrascht das starke Abschneiden der Vorkriegs-Klassiker. Aber auch die jungen Klassiker befinden sich beim Eintritt ins H-Kennzeichen-Alter meist in einem guten Zustand und bieten dadurch einen simplen Einstieg in dieses Hobby.