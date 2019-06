Lister Jaguar XJ 40 V12 612 PS für 90.000 Euro

Mit sieben Liter Hubraum und zwei Kompressoren kommt der V12 dieses Lister Jaguar auf 700 PS. Jetzt steht das Auto in England zum Verkauf – nachdem es 2018 schon einmal versteigert wurde.

Laut Anbieter hat sich der Besitzer des Fußballclubs Newcastle United, Douglas Hall, 1993 von Lister einen speziellen Jaguar XJ 40 bauen lassen: Die nagelneue Limousine bekam ein gründliches Motortuning, neue Vordersitze samt Conolly-Leder, stärkere Bremsen und ein Karosseriekit. Erstaunlich: dezent wirkt der XJ 40 immer noch. Vor allem angesichts der Leistung.

Jaguar XJ 40 mit Kompressor-V12 und 600 PS

War schon der nachträglich in den Jaguar XJ 40 eingepasste Sechsliter-V12 mit 311 PS nicht gerade schwächlich, so setzte Lister Cars mit seinem Umbau noch einmal einen drauf: Der Motor bekam von der kräftigeren Kurbelwelle bis zu den vergrößerten Ventilen klassisches Tuning verpasst und zwei Kompressoren obendrauf. Wie Lister die Kompressoren in den ohnehin schmalen Maschinenraum einpasste, bleibt vermutlich das Geheimnis der Monteure. Wie eng es zugeht, zeigt ein Blick auf das Bild des Motorraums. Das Ergebnis lässt auch heute noch aufhorchen: 7 Liter Hubraum, 612 PS, 829 Nm finden sich als Eckdaten des Motors im Netz. Kombiniert ist der Motor mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe.

Der Preis: 90.800 Euro

Jetzt ist das Auto zu verkaufen, 79.995 britische Pfund, umgerechnet 90.800 Euro, will der Verkäufer dafür haben. Sollte er den gewünschten Preis erzielen, hätte er einen hübschen Gewinn erzielt: Im Mai 2018 wurde der Lister Jaguar für 64.960 Pfund versteigert – das kosteten 1993 schon die Lister-Maßnahmen. Der Kompressor-Umbau alleine hatte damals 28.350 Pfund gekostet. Ein Auszug aus der damaligen Preisliste: Brembo-Bremsen (7.645 Pfund), neue Vordersitze (3.950 Pfund), das Bodykit (6.035 Pfund) und 18-Zoll-Räder (5.888 Pfund). Erstbesitzer Hall ist mit dem Auto 8.000 Meilen gefahren und hat es dann an einen Sammler weitergegeben. Der Tachostand erhöhte sich seither auf 14.625 Meilen, rund 700 davon seit dem Besitzerwechsel im Mai 2018.

Fazit

Ein Jaguar XJ 40 mit den Leistungswerten eines Supersportwagens und niedriger fünfstelliger Laufleistung wird nicht oft angeboten. „You should buy it“ – Du solltest ihn kaufen, schreibt Road & Track auf seiner Website.