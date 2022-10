Lamborghini Miura P400 S (1969) Artcurial Fast 50 Jahre bei einem Besitzer

Das französische Auktionshaus Artcurial versteigert am 16. Oktober in Paris einen Lamborghini Miura P 400 S, der über 50 Jahre bei einem Besitzer war. Auf dem Tacho des Sportwagens aus dem Baujahr 1969 stehen 52.143 Kilometer, die mit dem originalen Motor zurückgelegt wurden. Der Schätzpreis liegt bei 900.000 bis 1.400.000 Euro.

Miura S aus dritter Hand

Leider ist die Farbe nicht mehr original. An den Erstbesitzer, einen italienischen Industriellen, wurde Chassisnummer 3997 in "Miura White" mit blauem Leder-Velours-Interieur ausgeliefert. Als der zweite Besitzer das Auto 1974 verkaufte, war es gelb lackiert und hatte ein grünes Interieur. Das Interieur hat er noch heute. Jedoch ließ der französische Drittbesitzer den Miura nach dem Kauf in Rot lackieren – das gehöre bei einem italienischen Sportwagen so, erklärte er gegenüber Artcurial. In 48 Jahren fuhr der heute 87-jährige Franzose weniger als 10.000 Kilometer. Diverse Rechnungen von Werkstätten rund um seinen Wohnort Toulouse belegen die regelmäßige Wartung des Zwölfzylinders, der laut Beschreibung sofort anspringt und auf allen Zylindern läuft.

Aus dem Erstbesitz einer Studentin

Eine Tochter iranischer Eltern sollte einen Lamborghini Miura zum Studium nach Kalifornien mitnehmen. Vor Ort sollte sie das Auto verkaufen und von dem Erlös ihr Studium finanzieren. So die Idee der Eltern. Die Tochter gab auch brav eine Anzeige auf, verkaufte das Auto jedoch nicht. Sie fuhr es zwei Jahre.

Nach einem Unfall, bei dem die Karosserie auf Höhe des rechten Scheinwerfers beschädigt wurde, verkaufte sie den Miura an eine Werkstatt, bei der das Auto auch in der Wartung war. Der Werkstattbesitzer hatte vor, den Schaden zu reparieren und bestellte dafür 1977 bei Lamborghini Teile. Aus irgendwelchen Gründen kam es jedoch nie zu der geplanten Reparatur und der Sportwagen blieb samt den Neuteilen in einer Lagerhalle stehen.

Erst etwa vier Jahrzehnte später kaufte ein Enthusiast den Miura. Der stand sogar noch auf den originalen Pirelli Cinturato CN 73 der Dimension GR 70 VR 15. Der Tacho steht heute bei weniger als 16.000 Meilen (etwa 25.000 Kilometer). Er entschied sich, das Auto nicht komplett zu restaurieren und möglichst weitgehend zu erhalten.

Schätzpreis: 1,5 Millionen Euro

Karissa Hosek/RM Sotheby's

Ausgeliefert wurde der Miura 1971 in Grauweiß. Das originale Interieur in blauem Leder ist noch erhalten. Der Schätzpreis lag bei umgerechnet 1,5 bis 1,9 Millionen Euro. Verkauft wurde der Miura am 14. August 2021 im kalifornischen Monterey für 2,095 Millionen Dollar, was damals umgerechnet 1,78 Millionen Euro entsprach.

Der Miura P400 S

Lamborghini hatte den 1965 in Turin präsentierten Miura stetig weiterentwickelt. Die späteren S-Modelle der Serie II hatten ab 1971 einen stärkeren V12-Motor mit 370 statt 350 PS Leistung und einige technische Verbesserungen erhalten. Der Rahmen wurde verstärkt, die Kühlung verbessert und die Bremsanlage erhielt innenbelüftete Scheiben. Etwa 140 Miura S wurden gebaut. Die Produktion des Miura endete 1973 nach 474 Exemplaren. Sein Nachfolger ist der Countach.

Fazit

Geringe Laufleistungen scheinen bei Lamborghini Miura gar nicht so selten zu sein. Viel interessanter als die Laufleistung sind häufig die Geschichten, die mit diesen Autos verbunden sind.