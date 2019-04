In Stuttgart wird am 12. Mai 2019 der privat genutzte Mercedes 190E von Ex-OB Manfred Rommel versteigert. Es dürfte einer der ältesten erhaltenen W 201 sein.

Manfred Rommel, von 1974 bis 1996 Stuttgarter Oberbürgermeister, fuhr privat einen Mercedes 190E. Werner Niefer, damals Produktionschef bei Daimler-Benz, habe den CDU-Politiker davon überzeugt, erklärt das Auktionshaus Eppli in seiner Beschreibung des 1982 gebauten W 201. Zuvor fuhr Rommel einen VW, dienstlich war er mit Dienstwagen samt Fahrer unterwegs.

Einer der ältesten Mercedes 190E

Rommels privater Mercedes wurde zwei Wochen vor der offiziellen Präsentation der Baureihe zugelassen. Der W 201 mit der Fahrgestellnummer 323 ist gut ausgestattet; die Datenkarte listet neben der Lackierung in Silberdistel-Metallic und Polstern in grünem Velours zehn Extras auf: Automatikgetriebe, Becker Mexico Kassette mit automatischer Antenne, elektrischer Außenspiegel rechts, elektrische Fensterheber vorne, Feuerlöscher, wärmedämmendes Glas, Kopfstützen im Fond, elektrisches Schiebedach, Scheinwerfer-Reinigungsanlage und Zentralverriegelung.

Wurm-Kat nachgerüstet

Foto: Eppli Rommels ehemaliger Privat-Mercedes ist Teil einer Sonderausstellung.

Seit der Erstzulassung am 19.11.1982 war der Mercedes im Besitz der Familie Rommel, er sammelte bis heute 86.609 Kilometer und einige Spuren der Jahre: Über dem linken Rücklicht und in der hinteren Tür finden sich Dellen, das Auspuff-Endrohr hängt ein wenig tiefer als bei diesem Typ üblich. Die Abgasanlage enthält einen Katalysator der Stuttgarter Firma Wurm. Auf den Nachrüst-Kat weist ein Aufkleber auf der Heckscheibe hin; Rommel hatte ihn nachrüsten lassen, nachdem ihn Anfang der 1990er-Jahre ein Amtsleiter auf den wenig umweltfreundlichen Antrieb seines Privatwagens angesprochen hatte. Nach Rommels Tod im Jahr 2013 hat seine Witwe Liselotte das Auto gefahren. Inzwischen hat sie jedoch das Autofahren aufgegeben, weshalb die Familie nun beschlossen hat, den Mercedes zu verkaufen. Er fährt, braucht jedoch Starthilfe, ist nicht mehr angemeldet und hat auch keine gültige Hauptuntersuchung. Den Wert eines Mercedes 190 E in gepflegtem Zustand taxiert Classic Analytics bei 5.500 bis 7.500 Euro.

Versteigerung für den guten Zweck

Der Erlös der Versteigerung soll je zur Hälfte einer Parkinson Stiftung und der Cosmic Elyah Bali Foundation e.V. zu Gute kommen. Einen Mindestpreis gibt es nicht. Es seien jedoch schon Gebote eingegangen, erklärt das Auktionshaus auf Nachfrage. Versteigert wird Rommels Mercedes am Ende einer Sonderausstellung zum ehemaligen Stuttgarter OB am Sonntag, 12. Mai 2019, um 19.30 Uhr im Stadpalais Stuttgart. Interessenten können auch online bieten.