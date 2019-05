Mercedes 500 E von 1991 (W 124) Mr. Beans Benz unter dem Hammer

Rowan Atkinson will seinen Mercedes 500 E verkaufen – und zwar schon zum zweiten Mal. Die Sportlimousine hat schon ordentlich Kilometer auf dem Tacho, scheint aber in einem guten Zustand zu sein.

Das Auktionshaus Classic Car Auctions (CCA) leitet das Angebot im Internet ziemlich nüchtern ein: „Zu verkaufen ist ein 5,0-Liter Mercedes-Benz 500 E mit Automatikgetriebe, das seinem jetzigen Besitzer zwei Jahre gehörte. Ein direktes Angebot von Rowan Atkinson, CBE.“ CCA tut also so, als sei es das Normalste der Welt, dass man ein Auto direkt von Mr. Bean kaufen kann. Mag ja sein, dass der Schauspieler und Comedy-Star bei dem Auktionshaus ein und aus geht. Aber dass sich am Samstag, 25. Mai 2019, tatsächlich jemand einen Klassiker kaufen kann, der zu Atkinsons Fuhrpark zählte, ist dennoch alles andere als alltäglich.

Atkinson besaß den 500 E zweimal

Dieser 500 E, Baujahr 1991, ist eines von nur 29 linksgelenkten Exemplaren, die als Neuwagen den Weg auf die britische Insel gefunden haben. Atkinson kaufte das Auto laut Beschreibung, als es ein halbes Jahr alt war und zuvor in einem Automagazin vorgestellt wurde. Er behielt es vier Jahre und verkaufte es dann an dessen dritten Besitzer, von dem er es nach 23 Jahren zurückkaufte. Geschont wurde der potente Benz nicht: Inzwischen stehen 193.895 Meilen (gut 312.000 Kilometer) auf dem Tacho.

Auf den Fotos sieht der Mercedes aus, als sei er angesichts der Laufleistung gut in Schuss. Klar, der Kunststoff ist an manchen Stellen etwas stumpf, nicht mehr jedes Spaltmaß sitzt perfekt, die Skalenblätter und Zeiger der Instrumente sind etwas ausgeblichen. Aber weder Lenkrad noch Automatik-Wählhebel sehen besonders abgegriffen aus, noch sind die Teilleder-Sitze abgewetzt oder ist das Armaturenbrett brüchig. Dennoch verteilt CCA bei der Zustandsbeschreibung durchgängig nur drei von fünf möglichen Sternen. Bedeutet laut Legende: „Täglich nutzbares klassisches Auto, gefahren und genossen, Kilometerstand ist dem Alter angemessen, fährt und sieht so aus, wie es sollte.“ Beim Punkt „Historie“ gibt es vier Sterne – aber sollten es nicht eigentlich fünf sein? Immerhin geht es hier um Rowan Atkinson! Mr. Bean!

Fünfliter-V8 mit 326 PS und 480 Nm

Das Auto hat für seine Historie und seinen Status locker fünf Sterne verdient. Dass es nach seinem Erscheinen Ende 1990 das Topmodell der W 124-Baureihe war, ist dabei nur der oberflächliche Teil der Wahrheit. Für den aus dem R 129-SL in die Limousine transferierten M 119-Vierventil-V8 in Fünf-Liter-Konfiguration musste im W 124-Bug erst einmal Platz geschaffen werden. Der Motor leistet 326 PS und sendet maximal 480 Newtonmeter (30 mehr als im SL) Richtung Hinterräder. In 6,1 Sekunden geht es in dem 1,7-Tonner von Null auf Hundert, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Da ginge zwar noch mehr, aber damals ließen die Hersteller bei der freiwilligen Selbstbeschränkung noch nicht mit sich reden.

Classic Car Auctions Für den aus dem R 129-SL in die Limousine transferierten M 119-Vierventil-V8 in Fünf-Liter-Konfiguration musste im W 124-Bug erst einmal Platz geschafft werden.

Das sind alles Zahlen auf Sportwagen-Niveau. Tatsächlich half Nachbar Porsche den Mercedes-Leuten sowohl bei der Entwicklung als auch der Produktion des 500 E. Zu sehen ist davon wenig bis nichts. Zwar liegt die Karosserie 23 Millimeter tiefer als beim normalen W 124. Die Frontschürze ist windschlüpfriger gestaltet und die Radläufe wurden nach außen gezogen, damit die 16-Zöller im Gullydeckel-Design samt 225/55er Bereifung genug Platz fanden. Dennoch müssen selbst Kenner zweimal hinsehen, ob es sich nicht doch um einen schöden 200 E handelt.

Mercedes ließ sich den Sonderstatus des 500 E teuer bezahlen. Bei Marktstart kostete die Power-Limousine mindestens 134.520 Mark, 1993 lag der Grundpreis bereits bei 145.590 Mark. Kein Wunder, dass nicht einmal 10.500 Exemplare unter die Leute gebracht wurden.

Fazit

Ein gepflegter Mercedes 500 E der ersten Serie ist laut Classic-Analytics derzeit etwa 43.000 Euro wert. Mal sehen, wie hoch der Promi-Preisaufschlag bei dieser Auktion ausfällt. Denn hallo: Hier geht es um Rowan Atkinson! Mr. Bean!