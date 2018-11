Ein Flügeltürer, der dazu passende Roadster, je ein offener Zwei- und Viertürer vom Adenauer-Mercedes 300: Jeder einzelne davon hat einen sechsstelligen Wert. Die Sammlung Wiesenthal enthält 13 Mercedes-Spitzenmodelle von den Fünfziger bis Ende der Achtziger-Jahre. Ein Schwerpunkt liegt bei den 300er-Modellen der 1950er, dazu kommen zwei frühere Direktionswagen, die ihr ganzes Fahrzeugleben in der Firma verbracht haben.

Mercedes 450 SEL 6.9 und 560 SEL

Ab 1979 war ein Mercedes 450 SEL 6.9 im Dienst, ab 1989 ein 560 SEL der Nachfolgebaureihe W 126. Beide treten nach außen hin ganz bescheiden auf, sind im Uni-Farbton Dunkelblau 904 lackiert. Die Ausstattung ist dafür jeweils komplett: Standheizung, Klimaanlage und Velourspolster gehören ebenso zur Ausstattung wie die hydropneumatische Federung. Diese war beim W-116-Spitzenmodell serienmäßig und beim W 126 ein aufpreispflichtiges Hightech-Extra.

Vom 220 SE Coupé bis zum 600 Pullman

Foto: Dorotheum Mit diesem Pullman holte die Republik Österreich die Queen vom Flughafen ab.

Ein beiges Mercedes 220 SE Coupé bestellte sich Wiesenthal Senior 1958 als Geschäftswagen. Der Zweitürer war damals ein teures Statussymbol und heute ein rarer Oldtimer: Nur 830 Exemplare wurden gebaut. Das Coupé aus Familienbesitz hat laut Auktionshaus eine Laufleistung von 108.000 Kilometern. Das spektakulärste Auto aus der Sammlung ist nicht das Teuerste (diese Rolle hat natürlich ein Flügeltürer): Der 600 Pullman diente drei Bundespräsidenten als Staatskarosse, mit ihm holte die Republik Österreich unter anderem die Queen vom Flughafen ab. Heute soll die sechs Meter lange Hightech-Limousine zwischen 180.000 und 260.000 Euro bringen. Versteigert werden die Wagen zwar ohne Limit. Doch beim ein oder anderen Auto könnten Laufleistung, Ausstattung oder Vorgeschichte für überraschende Preise sorgen.

Günther Wiesenthal: Autohändler in Prag und Wien

Die Geschichte der österreichischen Firma Wiesenthal handelt vom Handel. Als Günther Wiesenthal in den 1920er-Jahren an den Mercedes-Benz-Vertretungen in Prag und Wien beteiligt ist, sind Autos noch selten und teuer und Mercedes gehört zum Besten, was es gibt. Die Massenmotorisierung ist auch noch ein paar Jahre entfernt, als Wiesenthal in Wien die Motor Import Gesellschaft gründet. Er wird 1932 Geschäftsführer der österreichischen Vertriebsgesellschaft, 1935 ruft ihn die Zentrale als Exportleiter nach Stuttgart. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht Wiesenthal zurück nach Österreich, beginnt 1955 in Salzburg als Generalvertreter, Mercedes nach Österreich zu importieren. Als er 1958 als Präsident von Mercedes USA und Kanada in die USA geht, übergibt er die Salzburger Geschäfte an seinen Mitarbeiter Georg Pappas. Pappas erbt zwei Jahre später die Hälfte des Geschäfts, nachdem Wiesenthal an Leukämie verstirbt.

Die Nachfolger expandieren und sammeln

Wiesenthals Witwe Hilde führt die Geschäfte der Wiener Firma Wiesenthal & Co. KG bis 1972 ihre Tochter Susanne Sulk-Wiesenthal die Geschäftsführung übernimmt und die Firma zusammen Patrick Graf Douglas führt. Die Firma expandiert zunächst in Österreich, den USA, ab 1990 auch in der Slowakei und Ungarn. In dieser Zeit bauen Sulk-Wiesenthal und Douglas eine Sammlung auf, die von den Ponton-Mercedes des Seniors bis zum 560 SEL 13 Spitzenmodelle der Marke umfasst.