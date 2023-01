Top 12 Oldtimer Wertverlust 2023 Geldgrab statt Garagengold

Diese 12 Oldtimer haben seit in einem Jahr zwischen 12 und 25 Prozent ihres Wertes verloren. Der Verlust ist im Extremfall sechsstellig.

Oldtimer haben keinen Wertverlust? Kommt darauf an und stimmt so pauschal auf keinen Fall, wie eine Auswertung unseres Partners Classic-Analytics zeigt.

12 Oldtimer mit Wertverlust

Der Marktbeobachter ermittelt seine Fahrzeugwerte aus Auktionsergebnissen, Angeboten auf Messen, in Zeitschriften, von Händlern und auf Online-Portalen. In einer exklusiven Auswertung für auto-motor-und-sport.de hat Classic-Analytics aus seiner Datenbank die 12 Oldtimer mit den größten Änderungen beim Fahrzeugwert innerhalb eines Jahres abgefragt.

Die 12 Oldtimer mit dem größten Wertzuwachs seit Januar 2022 sind hier zu sehen. Der Zuwachs liegt bei 30 bis 64,7 Prozent. Die Bandbreite der Marken und Modelle reicht vom Abarth 595 SS bis zum Lamborghini 400 GT.

Ähnlich bunt ist die Liste der 12 Oldtimer mit dem größten Wertverlust seit Januar 2022: Unter den Limousinen, Coupés und Cabrios finden sich große Namen wie Aston Martin, Lamborghini und Rolls-Royce. Ein Muster ist nicht wirklich zu erkennen. Abgesehen vom Lamborghini Islero befindet sich kein einziger geschlossener Sportwagen unter den Verlustbringern.

Zweistelliges Minus bei Alfa, BMW und Citroën

Selbst eine Markenikone wie der ersten BMW M5 hat innerhalb eines Jahres an Wert verloren: Die Sportlimousine wurde innerhalb eines Jahres um 10.000 Euro günstiger. Noch stärker – in Euro und Prozent – verlor der seltene und sportliche 1800 TiSa der Neuen Klasse. Auch Alfa Romeo Giulietta und 2600 Berlina sowie die Citroën D Spécial verloren jeweils zweistellig.

Besonders heftig fiel der Verlust bei einem Ferrari aus: Der 330 GTS notiert gegenüber Januar 2022 um 345.000 Euro niedriger als vor einem Jahr. Sehr viel Geld. Bei einem Wert von über zwei Millionen Euro allerdings hat der Ferrari-Besitzer prozentual jedoch weniger verloren als der Eigentümer eines Lotus Elan, der um knapp 16 Prozent im Wert nachgab und nun statt 44.000 noch 37.000 Euro wert ist.

Oldtimer Top 12 Wertverlust 2023 Modell Baujahr Wert Januar 2022 (Euro) Wert Januar 2023 (Euro) Verlust (Euro) Verlust (%) 1. Lamborghini Islero 1968 bis 1969 293.000 224.000 -69.000 -23,5 2. BMW 1800 TiSa 1964 bis 1965 126.000 103.000 -23.000 -18,3 3. Chevrolet Corvette C3 Cabrio 1973 40.000 33.000 -7.000 -17,5 4. Alfa Romeo Giulietta 1959 bis 1963 24.000 20.000 -4.000 -16,7 5. Lotus Elan S4 1968 bis 1971 44.000 37.000 -7.000 -15,9 6. Citroën D Spécial 1969 bis 1972 28.000 24.000 -4.000 -14,3 7. Ferrari 330 GTS 1966 bis 1968 2.530.000 2.185.000 -345.000 -13,6 8. Rolls-Royce Phantom VI 1968 bis 1988 172.000 149.000 -23.000 -13,4 9. Aston Martin DB 2/4 Mk II Cabrio 1955 bis 1957 368.000 322.000 -46.000 -12,5 10. Alfa Romeo 3600 Berlina 1962 bis 1968 33.000 29.000 -4.000 -12,1 11. Jensen Interceptor Mk III Cabrio 1974 bis 1976 75.000 66.000 -9.000 -12,0 12. BMW M5 (E 28) 1985 bis 1987 84.000 74.000 -10.000 -11,9

Fazit

So bitter Verluste sein mögen: Sie werden erst beim Verkauf realisiert. Für Käufer kann sich so eine günstige Gelegenheit bieten. Dass Oldtimer automatisch Garagengold sind, stimmt so jedenfalls nicht.