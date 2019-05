Paul Pietsch Classic Rallye 2019 Hier werden echte Schätze bewegt

Die technische Überprüfung ist geschafft. Dann kann es ja los gehen bei der Paul Pietsch Classic Rallye 2019. Am 24. und 25. Mai wird in und rund um Offenburg der König der Gleichmäßigkeitsfahrer ermittelt.

Der Startschuss zur Paul Pietsch Classic Rallye 2019 ist gefallen. Knapp 120 automobile Hingucker fahren am 24. und 25. Mai um die Wette. Es geht allerdings nicht darum, wer der Schnellste ist, sondern wer seinen Gasfuß am besten im Griff hat. Denn bei den Wertungsprüfungen geht es vorrangig um Gleichmäßigkeit und den perfekten Zeitpunkt die Lichtschranke zu durch- oder den Schlauch zu überfahren. Wir halten Sie hier über alles, was während dieser sehr ereignisreichen Tage passiert, auf dem Laufenden.

