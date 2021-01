Paul Walkers BMW M1 AHG unterm Hammer Seltener 350-PS-M1 des toten Filmstars

Es ist schon ein ganz besonderes Auto, das da bei der US-amerikanischen Auktions-Plattform Bring a Trailer auftaucht: ein BMW M1 AHG Studie – top erhalten und mit nur 6.800 Kilometern auf der Uhr. Geht's noch seltener? Ja, geht. Denn nach Informationen der Internetseite gehörte dieser Wagen zwischenzeitlich dem verstorbenen Schauspieler Paul Waalker.

imago stock&people Er besaß den BMW M1 AHG Studie einst: der verstorbene Schauspieler und Fast-and-Furious-Star Paul Walker.

In der Rolle des Brian O'Conner wurde Walker mit der Film-Reihe Fast and Furious weltberühmt, galt nicht nur in seinen Hollywood-Streifen, sondern auch im echten Leben als autobegeisterter PS-Freak. Am 30. November 2013 dann der Schock für Familie, Freunde und Fans: Gemeinsam mit Profi-Rennfahrer Roger Rodas verunglückt Walker im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall tödlich. Sein damaliges Vermächtnis: actionreiche Blockbuster und eine ebenso spektakuläre Autosammlung samt des M1 AHG Studie.

Geschätzt nur zehn Exemplare

Bereits der normale BMW M1 (E26) passierte – vom italienischen Designer Giorgetto Giugiaro entworfen – zwischen 1978 und 1981 lediglich 453 mal die Werkstore. Es war der erste Mittelmotor-Sportwagen von BMW überhaupt. Zudem fast der einzige, denn später folgte nur noch der i8. 399 M1-Exempare erhielten Straßenzulassung, die restlichen Modelle des zweisitzigen Sportwagens ließ der Hersteller bei der Rennserie BMW Procar M1 Championship fliegen.

Nur einzelne der 453 Derivate modifizierte der BMW-Händler AHG im Rahmen einer Studie – als Kleinserie der Kleinserie quasi. Wie klein? Weiß man nicht. Um die zehn Stück plante der damalige AHG-Geschäftsführer Peter Gartemann ein, als ihm die Idee eines straßenzugelassenen M1-Procars kam. Wie viele Studien es wirklich auf die Straße schafften, ist nicht genau bekannt. Anders als die Tatsache, dass eine davon – genauer gesagt, die mit der M1-Chassis-Nummer 090 – dem Fast-and-Furious-Star gehörte. Exakt dieses Auto steht laut Bring a Trailer in zehn Tagen zum Verkauf.

Bring a Trailer Diesen Schriftzug sieht man an der Frontschürze eines BMW M1 nur ganz selten. Denn AHG modifizierte gerade mal circa zehn Exemplare.

Auktionspreis noch ungewiss

Kein Wunder also, dass das aktuelle Höchstgebot (Stand 25. Januar 2021) schon bei 390.000 US-Dollar (rund 320.000 Euro) liegt. Dabei sind es bis Auktionsende noch sieben Tage hin. Laut der Internetseite Classic Analytics werden gepflegte M1-Modelle zwischen 357.000 und 487.000 Euro gehandelt – ohne AHG-Package. Und vor allem ohne derart berühmten Vorbesitzer. Zu welchem Preis am 1. Februar 2021 der Hammer fällt: bisher reine Spekulation.

Mehr Power im BMW M1 AHG Studie

Für den M1 hatte BMW-Ingenieur Paul Rosche einen 3,5-Liter-Reihensechszylinder-Motor (M88) entwickelt. Das Aggregat verfügt über eine Kugelfischer-Einspritzanlage und sechs einzelne Drosselklappen. Mit 277 PS und 330 Newtonmetern meistert die Serienversion den Standardsprint in 5,6 Sekunden, Schluss ist erst bei 262 km/h. Doch AHG setzte noch einen drauf, stopfte den M1 durch eine Rennkupplung sowie Veränderungen an Motor und Abgasanlage mit feistem Tuning voll.

Bring a Trailer AHG tunte den serienmäßigen 3,5-Liter-Reihensechszylinder-Mittelmotor des M1 (M88) von 277 auf 350 PS.

Resultat: ein 350 PS starkes Supersportcoupé, das seine Power wie die Serienversion über ein manuelles ZF-Fünfgang-Schaltgetriebe mit Sperrdifferential auf die Hinterräder wirft. Diese hängen an Doppelquerlenkern mit einstellbaren Schraubenfedern und gasgefüllten Bilstein-Dämpfern. Für die Verzögerung sorgen rundum belüftete Bremsscheiben.

Procar-Optik für die AHG-Version

In Sachen Aerodynamik ließ sich AHG von den Bodykits der M1-Procar-Serie inspirieren und schärfte seine Studie mit Spoilerlippe, Seitenschweller und Heckspoiler. Verbreiterte Kotflügel schaffen Platz für die dreiteiligen 16-Zoll-BBS-Felgen (Breite: acht Zoll vorne, neun Zoll hinten). Während die Standardmodelle bei BMW in Weiß, Orange, Rot, Blau, Grau, Schwarz oder Silber vom Band rollten, bekamen die Kunden der Studie individuelle Karosseriefarben je nach Wunsch. Dafür beauftragte AHG den Lackierer Herman Altmik. Unter dem linken Rücklicht hat er sich mit seinem Schriftzug "altmiks lackdesign" verewigt.

Bring a Trailer Unter dem linken Rücklicht zu erkennen: der Schriftzug von Lackierer Herman Altmik, der die Modelle der BMW M1 AHG Studie je nach Kundenwunsch gestaltete.

Klimaanlage, elektrische Fensterheber und Soundsystem brachte der M1 serienmäßig mit. Um die Belederung der Sitze, der Konsole und des Armaturenbretts kümmerte sich AHG.

Über mehrere Sammler zum Fast-and-Furious-Star

Das Exemplar, das auf Bring a Trailer versteigert wird, hatte AHG im August 1979 an BMW Schneider in Bielefeld ausgeliefert. Später folgte der Export in die USA, wo das Auto die Garagen diverser privater Sammler zierte. Erst im Anschluss ging die Rarität in den Besitz der Werkstatt AE Performance (Valencia, US-Bundesstaat Kalifornien) über, die Walker und der Rennfahrer Roger Rodas gemeinsam bis zu ihrem tödlichen Unfall leiteten. Ein Jahr nach dem Unglück übernahm der jetzige Besitzer das Sportcoupé.

Inspektionsstau? Fehlanzeige

Obwohl das Auto mit seinen 6.800 Kilometern Laufleistung nicht viel Straße gesehen hat, wurde der Wagen nach Angabe des Eigentümers kontinuierlich gewartet. So ersetzte er im Jahr 2014 die Kühlmittel-Überlaufleitung, wenig später auch die Wasserpumpe. Im August 2018 durchgeführt: Ölwechsel, Kühlmittel-Spülung und Spülung des Bremssystems. Darüber hinaus gönnte er dem automobilen Schatz eine neue Batterie, ließ eine der äußeren Spurstangen tauschen, zudem den Ventildeckel und die vordere Stoßstange neu lackieren. Seit 2020 steht der Wagen auf neuen Yokohama Advan Reifen (Größe: 225/50 vorne, 245/45 hinten).

Fazit

Selten ist der BMW M1 schon an sich, als AHG Studie sowieso. Dass der Wagen einst Paul Walker gehörte, macht das Ganze noch exklusiver. Dementsprechend tief muss der Käufer aber auch in die Tasche greifen. Das aktuelle Gebot von 390.000 Dollar schrauben die Auktionäre sicher weit nach oben.