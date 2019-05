Plymouth Hemi Cuda Convertible versteigert 2-Millionen-Dollar-Musclecar

Seltenheit ist immer ein Preistreiber. Gerade bei Oldtimer-Auktionen. Am Freitag, 17. Mai, hat Mecum während einer Auktion in Indianapolis ein Hemi Cuda Convertible versteigert, von dem Plymouth 1970 nur 14 Exemplare gebaut hat. Neun davon hatten Automatik, fünf ein Schaltgetriebe. Drei Autos wurden nach Kanada ausgeliefert, zwei davon waren in FY1 Lemon Twist lackiert. Beide existieren noch, der dritte wurde vermutlich zerstört.

Hemi Cuda Convertible komplett restauriert

Eines der beiden gelben Kanada-Cabrios wurde zerlegt, komplett restauriert und sieht jetzt laut Fotos aus wie neu. Sogar die Farbmarkierungen an den Aggregaten und Achsen wurden wieder so angebracht, wie sie ab Werk waren. Die Chromteile wurden aufgearbeitet, der Edelstahl poliert und die Sitze neu mit braunem Leder bezogen. „Es ist wirklich besser als neu“, erklärt das Auktionshaus auf seiner Seite. Die Geschichte des Autos sei dokumentiert, die Betriebsanleitung vorhanden. Im Kofferraum liegt ein Falt-Reserverad auf einem etwas dünnen Teppich, das Holz hat keine Kratzer, das Leder keine Falte.

Der 426-Hemi mit sieben Litern Hubraum und vier Vergasern ist mit 10,25:1 hoch verdichtet. Die Kraft überträgt eine A727 Hemi TorqueFlite-Automatik an ein Sure-Grip-Differenzial. Auf den in Wagenfarbe lackierten 15-Zoll-Rädern sind Reifen des Typs Goodyear Polyglas und verchromte Radkappen montiert.

Plymouth Hemi Cuda Convertible: 2-Millionen-Dollar-Musclecar Mecum 1/10 Mecum hat am Freitag, 17. Mai, einen seltenen Plymouth Hemi Cuda versteigert. Mecum 1/10 Mecum hat am Freitag, 17. Mai, einen seltenen Plymouth Hemi Cuda versteigert. Mecum 2/10 Plymouth hat 1970 nur 14 Hemi Cuda Convertible gebaut, drei davon wurden nach Kanada ausgeliefert. Mecum 3/10 Dieses Exemplar in Yellow Twist ist eines von drei nach Kanada gelieferten Hemi Cuda Convertible und eines von neun mit Automatikgetriebe. Mecum 4/10 Es ist außerdem in einem bemerkenswert guten Zustand. Der Hemi wurde in Kanada komplett restauriert. Mecum 5/10 Selten, gut und stark: drei preissteigernde Attribute. Der Hammer fiel bei 1,98 Millionen US-Dollar, umgerechnet 1,8 Millionen Euro. Teurer war laut uspressit.com bisher nur ein Hemi Cuda Convertible mit Schaltgetriebe, das 2014 für 3,5 Millionen Euro versteigert wurde. Mecum 6/10 Die Sitze sind mit braunem Leder bezogen. Beckengurte müssen reichen. Mecum 7/10 Kurzer Hebel, viel Holz und etwas Chrom: Die Kulisse für das A727 Hemi TorqueFlite-Automatikgetriebe. Mecum 8/10 Vier Instrumente und wenige Schalter im schlichten Interieur. Mecum 9/10 E74 426 Hemi: Dahinter verbirgt sich ein mit 10,25:1 hoch verdichteter V8 mit vier Doppelvergasern. Mecum 10/10 Im Kofferraum befinden sich ein Teppich und ein platzsparendes Falt-Reserverad.

Fazit

Das Hemi Cuda Convertible hat 1,98 Millionen US-Dollar erzielt. Es ist damit teurer als ein Mercedes 300 SL Roadster – aber auch seltener.