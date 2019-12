Auktion Spartan Spartanette Tandem 131 (1953) Luxus-Caravan für Zeit-Reisende

Wenn am 16. oder 17. Januar 2020 auf der RM Sotheby’s Auktion in Arizona der Hammer fällt, wechselt eine echte Caravan-Legende seinen Besitzer: der Spartan Spartanette Tandem 131 aus dem Jahr 1953. Der komplett restaurierte Wohnwagen galt zu seiner Produktionszeit mit 4.381,66 US-Dollar zwar als Einstiegs-Caravan von Spartan. Doch konnte man zum damaligen Zeitpunkt für dieselbe Summe auch gleich ein kleines Einfamilienhaus kaufen.

Der von außen vollständig polierte Wohnwagen mit Tandemachse und zwei Türen bietet neben einer Markise noch vier Stühle und einen Tisch für den Außenbereich. Der Anhänger ist 8,96 Meter lang (inklusive Deichsel 9,63 Meter) und bringt 2.758 Kilogramm auf die Waage. Im Innenraum zeigt sich, warum dieses Modell bei der Vintage Travel Trailer Show 2015 und in den Jahren 2014 und 2016 bei den Pismo Vintage Trailer Shows Preise holen konnte.

©2019 Courtesy of RM Sotheby's Im Inneren scheint die Zeit in den 1950er-Jahren stehengeblieben zu sein.

Flugzeugtechnik und Queensize-Bett

Was die Wohnwagen von Spartan so teuer machte, zeigt sich beim Blick ins Innere. Das Interieur besteht aus originalem und hochglanz poliertem Birkenholz. Die elektrischen Geräte wie Heizung, Dixie-Ofen und Herdplatte sowie der Philco-Kühlschrank befinden sich im Topzustand und laden zugleich zu einer Zeitreise in die 1950er-Jahre ein. Hinzu kommen noch eine Klimaanlage und ein Warmwasserbereiter, die gemeinsam mit dem Badezimmer, das über ein Waschbecken, eine Toilette und eine Dusche verfügt, für mobilen Luxus pur. Geschlafen wird sowohl in einem Queensize-Bett, als auch auf einem Schlafsofa. Der Esstisch ist ausziehbar.

Spartan-Wohnwagen wurden zwischen 1945 und 1962 von der Spartan Aircraft Company hergestellt. Ihr Besitzer, J. Paul Getty, gehörte zu der Zeit zu den reichsten Männern in Amerika und scheute keine Kosten bei der Herstellung dieser hochwertigen Wohnwagen. Sie wurden mit den gleichen Techniken gebaut, die bei der Herstellung ihrer Flugzeuge verwendet wurden. Das Ergebnis waren einige der qualitativ hochwertigsten Wohnwagen, deren Preis dies spiegelte.

Fazit

Mit dem Spartan Spartanette Tandem 131 steht ein Wohnwagen zum Ersteigern bereit, den es nur noch selten zu sehen gibt. Wer ein wenig, oder auch ein wenig mehr Geld übrig hat, sollte zugreifen. Einen Hingucker zieht man mit ihm auf jeden Fall hinter sich her.