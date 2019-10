Silverstone Auctions in Birmingham Coole Youngtimer unter dem Hammer

Die Classic Car Show in Birmingham ist eine der größten und traditionsreichsten Oldtimer-Messen Großbritanniens. Für echte Fans klassischer Automobile ist es eigentlich auch in diesem Jahr wieder Pflicht, das Wochenende vom 8. bis 10. November in den Messehallen des NEC-Geländes zu verbringen. Und zwar nicht nur, um sich die etwa 3.000 ausgestellten Fahrzeuge anzuschauen. Sondern vor allem, um der Auto-Versteigerung von Silverstone Auctions beizuwohnen. Und die verspricht auch in diesem Jahr wieder spektakulär und abwechslungsreich zu werden.

Range Rover als Stretch-Limousine

Das liegt nicht zuletzt an einigen schrägen Youngtimern, unter denen der 1994er Range Rover LSE ein echtes Highlight ist. Warum? Weil sich der Sultan von Brunei die Mutter aller Nobel-SUV von Townley Cross Country Vehicles Ltd. zur Stretch-Limousine umbauen ließ, um seinen jüngeren Bruder Prince Jefri damit zu beschenken. Um die Historie an prominenten Vornutzern komplett zu machen, kommt auch noch Mike Tyson ins Spiel: Der Box-Superstar nutzte den Range Rover, um sich darin für seinen Kampf gegen Lou Savarese in den Hampden Park in Glasgow kutschieren zu lassen (der übrigens nur 38 Sekunde dauerte und nicht nur mit einem Knockout für den Gegner, sondern auch mit einem Niederschlag des Ringrichters endete).

Silverstone Auctions Ziemlich rot hier drin: Das Interieur des gestretchten Range Rovers inklusive Röhren-Monitore.

Klar, dass die Ausstattung des 16.800 Meilen (gut 27.000 Kilometer) gelaufenen Range Rovers nicht ganz alltäglich ist. Die Lackierung in Mason Black ist eigentlich eine Rolls-Royce-Farbe, und innen gibt es knallrotes und dickes Connolly Leder, noch dickere Wilton-Teppiche und reichlich Walnuss-Holz. Man beachte zudem die Bildschirme: Statt Flatscreens gibt es wunderbar massive Röhrengeräte im Fond. Wer sich für den rechtsgelenkten Range Rover mit 4,3-Liter-V8 erwärmen kann, sollte zwischen 18.000 und 24.000 Pfund (etwa 20.800 bis 28.000 Euro) bereithalten. Ein Schnäppchen angesichts des damaligen Kaufpreises von 135.000 Pfund, was heute gut 156.000 Euro entspricht, Mitte der Neunziger aber natürlich einen deutlich höheren Wert hatte.

KITT-Nachbau für 15.000 bis 20.000 Pfund

Über einige Bildschirme verfügt auch auch der ebenfalls angebotene 1983er Pontiac Trans-Am. Der Grund dürfte nicht nur jene Menschen in Aufregung versetzen, die in den Achtzigern die Fernsehabenteuer von Michael Knight verfolgt haben. Der US-Sportler ist zwar keines der fünf Originalexemplare, die von den etwa 20 für die Drehs der „Knight Rider“-Episoden benutzten Trans-Ams übriggeblieben sind. Aber er ist ein ziemlich originalgetreuer Nachbau des Fernsehautos KITT, der innen vor bunten Tasten, Reglern und Digitalanzeigen nur so überquillt.

Silverstone Auctions Sie sind die heute üblichen Touchscreens leid und wollen ihr Auto per Knöpfchen bedienen? Dann ist dieser KITT-Nachbau ihr Auto!

Selbst über das abgesägte Lenkrad verfügt das versteigerte Exemplar, das 2016 ins Vereinigte Königreich kam, aber noch nicht über eine Straßenzulassung verfügt. Das dürfte Silverstone Auctions zufolge aber kein Problem sein; der Trans-Am soll tadellos fahren. 15.000 bis 20.000 Pfund (rund 17.000 bis 23.000 Euro) sind für die in den USA entstandene KITT-Replika mit 5,7-Liter-V8 und Viergang-Automatik veranschlagt. Es sollte sich ja wohl ein Knight Rider-Fan finden lassen, der bereit ist, diese Summe für sein Traumauto zu bezahlen.

Porsche 928 GT mit Schaltgetriebe

Ebenfalls ein Fernsehstar könnte der Porsche 928 GT von 1989 werden. Der Gran Turismo ist Protagonist einer neuen Show des britischen Senders Channel 4, in der Autobesitzer ihr müdes Blech aus der Garage rollen, aufmöbeln lassen und zum Verkauf anbieten. Der Porsche, dessen technische Besonderheit das Schaltgetriebe ist (die allermeisten 928-Käufer wählten seinerzeit die Automatik) wurde im Rahmen der Dreharbeiten umfangreich restauriert und ist seitdem nur 1.500 Meilen (2.414 Kilometer) gelaufen. Insgesamt hat das rechtsgelenkte Fünfliter-V8-Coupé 142.000 Meilen (knapp 229.000 Kilometer) auf der Uhr stehen und soll zwischen 20.000 und 25.000 Pfund (etwa 23.000 bis 29.000 Euro) bringen.

Silverstone Auctions Dieser Porsche 928 GT wurde im Rahmen einer britischen TV-Sendung restauriert.

Als der 928er Porsche 1977 auf den Markt kam, galt er als ziemlich futuristisch, was für den als 911-Nachfolger konzipierten Sportwagen Fluch und Segen zugleich war. Noch eine Spur extremer war in dieser Hinsicht aber der VW XL1. Vom zwischen 2014 und 2016 gebauten und von Volkswagen als Ein-Liter-Auto beworbenen Diesel-Hybriden entstanden nur 200 Exemplare. Eines davon bietet Silverstone Auctions in Birmingham zur Versteigerung an und erwartet zwischen 50.000 und 60.000 Pfund (ungefähr 58.000 bis 69.000 Euro). Zum Vergleich: Der Neupreis des XL1 lag bei 111.000 Euro. Da das versteigerte Exemplar lediglich 79 Meilen (127 Kilometer) bewegt wurde und damit noch fast im Neuwagenzustand erstrahlt, könnten Käufer auch hier ein echtes Schnäppchen machen und gleichzeitig der Umwelt helfen.

VW Golf I Cabrio mit GTI-Motor

Gutes tun lässt sich auch mit dem Kauf eines betagten VW Golf. 1991 zeichnete sich allmählich das Karriereende des ersten Golf Cabrios ab. Für den britischen Markt legte VW damals eine 470 Exemplare umfassende Sonderserie auf, die nicht nur den Beinamen Rivage, sondern auch das Kürzel GTI erhielt. Wie der „echte“ Golf II GTI erhielt das Erdbeerkörbchen den 1,8-Liter-Vierzylinder in dessen 112-PS-Variante. Das angebotene Exemplar hat ein manuelles Fünfgang-Getriebe, trägt die Farbe Inka-Blau und es stehen 77.134 Meilen (124.135 Kilometer) auf dem Tacho. Einen Schätzpreis gibt es nicht; der gesamte Erlös kommt der Motor Neurone Disease Association zugute, die sich für an dieser Krankheit leidende Patienten einsetzt.

Fazit

Autofans mit einem Hang zum Absurden sollten öfter mal einen Abstecher ins Vereinigte Königreich machen. Erst recht gilt das aber für die Oldtimer-Auktion auf der Classic Motor Show in Birmingham, denn Silverstone Auctions versteigert dort einige Schmuckstücke für Menschen mit besonderem Autogeschmack. Es wäre nicht verwunderlich, wenn um einige dieser Modelle heftige Bieterschlachten entstehen würden.