Mit etwas Glück bei der Silvretta mitfahren United Charity: Startplatz-Auktion für guten Zweck

Lange war unklar, ob die berühmte Silvretta Classic Rallye in diesem Jahr wieder stattfinden kann – jetzt können sich Oldtimer-Fans freuen: Die Tour durch die österreichische Alpenregion kann am 1. Juli starten.

Ersteigern Sie Ihren Startplatz!

Wer sich unbedingt noch die Teilnahme an der Silvretta sichern will, hat beim Charity-Auktionsportal United Charity nun die Chance dazu: Nur noch bis zum 13. Juni 2021 (17 Uhr) kann unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Silvretta-Startplatz ein Startplatz für zwei Personen ersteigert werden – und das auch noch für den guten Zweck! Der gesamte Auktionserlös wird an die Hilfsorganisation ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not e.V. gespendet. Also jetzt schnell sein, mitbieten, und einen echten Oldtimer-Traum erleben!

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.