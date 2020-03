Techno Classica Essen 2020 Auto-Geburtstage, Teile, Markt

Essen und das Ruhrgebiet waren 2010 für ein Jahr Kulturhauptstadt Europas. Doch die Ruhrmetropole ist bereits seit 1989, seit der ersten Techno Classica, sogar Weltkulturhauptstadt – fünf Tage im Jahr wird Essen zum Zentrum der internationalen Klassiker-Szene. Immer dann, wenn die Techno Classica stattfindet, pilgern Oldtimer- und Youngtimer-Enthusiasten in Massen dorthin – im vergangenen Jahr stolze 170.000 zahlende Fans. Und die kommen aus aller Welt: Rund 30 Prozent der Besucher reisen nach Angaben des Veranstalters S.I.H.A. aus dem Ausland an. Insgesamt wurden Besucher aus 41 Nationen gezählt.

Für Käufer: Autos und Auktionen

RM Sotheby's Coys und RM Sotheby's bieten jeweils bei Auktionen Autos an.

1.250 Aussteller aus mehr als 30 Nationen belegen bei der Techno Classica 2020 die Ausstellungsflächen der 20 Hallen und der Freigelände bis auf den letzten der 120.000 Quadratmeter. So gehört zu den Autoanbietern auf der Techno Classica 2016, die auch in diesem Jahr wieder insgesamt über 2.000 Sammlerfahrzeuge präsentieren, die Crème de la Crème des internationalen Klassiker-Handels. Zusammen mit privaten Anbietern macht diese die Techno Classica Essen auch 2020 wieder zum größten Klassiker-Autohaus der Welt. Zum Infotainment tragen die über 220 Clubs und Interessengemeinschaften bei. Sie setzen mit ihren liebevoll gestalteten Ständen kleine Glanzlichter innerhalb der großen Show. Damit ist die Techno Classica das weltgrößte Clubtreffen unter einem Dach.

Coys und RM Sotheby's versteigern während Auktionen Dutzende Autos zu vier- bis sechsstelligen Preisen. RM Sotheby's war 2019 mit der Youngtimer Collection da. Auch dieses Jahr stehen starke Youngtimer im Fokus der Auktion.

Für Sammler: Teile, Modellautos, Prospekte

Besonders interessant: Der Markt auf dem Freigelände.

Professionelle und private Ersatzteilanbieter sowie die Zulieferindustrie bieten eine unüberschaubare, aber gut strukturierte Auswahl an Ersatzteilen an, über 60 Modellautostände machen die Techno Classica 2016 zu einer der größten Modellautobörsen. Und bei nur wenigen Ausstellungen weltweit ist das Angebot an Autoliteratur, Autokunst, Accessoires und Mode größer als bei der Techno Classica in den Messehallen an der Gruga. Selbst wer die beiden früheren Klassik-Messen in diesem Jahr gründlich durchforstet hat, findet in der Weltkulturhauptstadt immer noch mehr und immer noch Neues.

Für Fans: Jubiläen und Sonderschauen

Für Besucher: Öffnungszeiten und Infos

Messetermin: 25. bis 29. März 2020

Veranstalter: Siha

Veranstaltungsort: Messe Essen

Adresse: Norbertstraße, 45131 Essen

E-Mail: info@siha.de

Mittwoch, 25. März: 13.00 – 20.00 Uhr (Happy View Day / Preview)

Donnerstag, Samstag, Sonntag.: 9.00 – 18.00 Uhr

Freitag: 9.00 – 19.00 Uhr

Eintrittspreise Techno Classica 2016

Happy View Day / Vorschau: 45 € (Online-VVK: 40 €)

Tageskarte Donnerstag bis Sonntag : 25 € (Online-VVK: 22 €)

Tageskarte ermäßigt (Jugendliche 15 – 17 Jahre, Schüler, Studenten, Behinderte): 20 € (Online-VVK: 18 €)

Tageskarte Kinder/Jugendliche (8 – 14 Jahre): 12,50 € (Online-VVK: 11 €)

Gruppenkarte (ab 20 Personen): 22,50 €

Familienkarte (Eltern mit 3 Kindern bis 14 Jahre): 65 € (Online-VVK: 55 €)

Vorverkauf unter www.technoclassica-tickets.de

Fazit

Ein Besuch der Techno Classica ist Pflicht für Freunde des Altblechs. Stand heute findet die Messe wie geplant statt. Die Organisatoren stehen mit Behörden im Austausch. Eine kurz vor der Techno Classica geplante Sanitär- und Heizungsmesse wurde verschoben. Kurz vorher war ein Corona-Fall in Essen veröffentlicht worden.