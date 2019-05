Verlassene Ferraris in Texas Ferrari-Friedhof im Grünen

Der anfängliche Reflex beim Betrachten dieser Bilder ist wohl bei den meisten Auto-Enthusiasten derselbe: „Wie kann man nur!?“ Nämlich Autos dieser Güteklasse, hochdekorierte Sportwagen aus dem Hause Ferrari, derart verrotten lassen? Das ist doch Blasphemie, zumindest ein Frevel! Wer für so etwas verantwortlich ist, den sollte man… Aber Moment. Manchmal ist die Geschichte hinter dem Offensichtlichen nicht so, wie sie im ersten Moment scheint. In diesem Fall ist sie ziemlich tragisch, wie unsere Kollegen vom Online-Motormagazin Silodrome herausgefunden haben.

Paul Cox / Silodrome Vom Mondial bis zum Testarossa: Der Ferrari-Friedhof umfasste einen Großteil des Angebotsspektrums der 80er und 90er Jahre.

Von der Lagerhalle auf den Autofriedhof im Grünen

Aufgebaut wurde die Sammlung, die mehrere Jahre vor sich hin moderte, von einem anscheinend ziemlich erfolgreichen Anwalt. Irgendwann besaß er 13 Ferraris aus den Achtzigern und Neunzigern: diverse Mondials, einen 400i, einen 308 Quattrovalvole, einen 456, mindestens zwei 328 und drei 348er und als Highlight einen Testarossa. Doch dann, in den Jahren 2011 und 2012, erkrankte der Anwalt schwer. Er musste sich einer intensiven medizinischen Behandlung unterziehen. Natürlich erst, nachdem der Texaner sichergestellt hatte, dass seine Autos sicher in einer Lagerhalle untergestellt werden.

Doch der Gesundheitszustand des Ferrari-Sammlers verschlechterte sich, und irgendwann blieben einige Zahlungen für die Lagerhalle aus. Dort scheinen recht herzlose Menschen in der Verantwortung zu stehen, denn letztlich fiel die Entscheidung, die Autos aus der Halle herauszuholen und auf jenem Feld abzustellen, auf dem sie bis vor Kurzem standen. Und das, obwohl die Zahlungen zwischenzeitlich wieder geleistet wurden. Eine fatale Entscheidung hinsichtlich des Zustandes der Ferraris.

Vier Autos verschwanden in der Zwischenzeit

Der Anwalt verstarb in der Zwischenzeit, seine Familie erbte die Autos. Es dauerte lange, bis endlich alles Rechtliche geklärt war und die Hinterbliebenen Zugriff auf die mittlerweile ziemlich verwilderten Sportwagen bekamen. Doch bei der Bestandsaufnahme der nächste Schock: Bei der Recherche wurden 13 Eigentumsnachweise oder Rechnungen für Ferraris gefunden und zwei für Rolls-Royce-Modelle. Doch auf dem Feld standen letztlich nur elf Ferraris und kein einziger Rolls-Royce. Vier Autos sind also verschwunden, ihr Verbleib ist völlig unklar.

Doch selbst tragische Geschichten nehmen manchmal eine glückliche Wendung. Hier ist das zumindest für die verbliebenen Autos der Fall. Als sich die Familie des Anwalts an Paul Cox wendete, hatten die Autos plötzlich eine Perspektive. Cox ist ein ebenso bekannter wie geachteter Mann innerhalb der amerikanischen Ferrari-Szene und organisiert jährlich ein großes Ferrari-Festival in Houston. Er ließ seine Kontakte spielen und fand dem Anschein nach für alle Autos, für die Eigentumsnachweise existieren, neue Besitzer. Es sieht ganz danach aus, als legen diese aktuell alles daran, dass die Ferraris bald wieder fahrbereit sind und damit ihrer wahren Bestimmung frönen können.

Paul Cox / Silodrome 1/13 Auf einem Feld in Houston im US-Bundesstaat Texas ergibt sich für Autofans ein wahrlich trauriges Bild. Paul Cox / Silodrome 1/13 Auf einem Feld in Houston im US-Bundesstaat Texas ergibt sich für Autofans ein wahrlich trauriges Bild. Paul Cox / Silodrome 2/13 Dort standen bis vor Kurzem elf Ferraris aus den Achtziger- und Neunzigerjahren und moderten vor sich hin. Paul Cox / Silodrome 3/13 Sie gehörten einem erfolgreichen Anwalt, der erst schwer erkrankte und dann verstarb. Paul Cox / Silodrome 4/13 Als er die Rechnungen für die Lagerhalle nicht mehr bezahlen konnte, in der die Autos standen, wurden die Ferraris auf dem Feld deponiert. Paul Cox / Silodrome 5/13 Manche Exemplare scheinen bis zuletzt noch ganz ordentlich in Schuss gewesen zu sein - zumindest in Anbetracht der Umstände. Paul Cox / Silodrome 6/13 Das trifft auf diesen 308 GTS in der sehr gefragten Quattrovalvole-Variante zu ... Paul Cox / Silodrome 7/13 ... oder dieser F355 Spider. Paul Cox / Silodrome 8/13 Ähnliches trifft auf die Innenräume zu: Recht ordentlich erhalten wie in diesem Fall ... Paul Cox / Silodrome 9/13 ... oder ganz okay wie hier ... Paul Cox / Silodrome 10/13 ... oder kaum noch zu gebrauchen wie bei diesem Exemplar. Paul Cox / Silodrome 11/13 Das Gros der verwilderten Sammlung machen V8-Mittelmotor-Ferraris aus. Paul Cox / Silodrome 12/13 Aber auch einige V12-Exemplare sind dabei. Hier der Motor eines Ferrari 456 ... Paul Cox / Silodrome 13/13 ... und hier ein Testarossa, der allmählich vom Gestrüpp überwuchert wird.

Fazit

Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt: Wer hätte gedacht, dass der Textanfang der DDR-Nationalhymne einen Artikel über Ferraris, mithin eine vor allem bei Kapitalisten stark nachgefragte Automarke, treffend zusammenfasst. Natürlich freut es uns als Autofans, dass die verlassenen italienischen Sportwagen bald wieder über die Straßen röhren und sowohl Passanten als auch ihre neuen Besitzer erfreuen. Die freilich auch nicht nur aus altruistischen Motiven gehandelt haben: Im guten Zustand, so heißt es, wäre die Sammlung rund eine Million Dollar wert. Die Käufer dürften ihre Autos somit deutlich unter Marktwert erstanden und sich damit echte Wertanlagen gesichert haben.