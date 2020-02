VW T1 E-Bulli von 1966 Dieser Samba-Bus fährt elektrisch

Alte VW-Busse mit Elektroantrieb gibt es öfter, als die Meisten ahnen. Zum Beispiel den zwischen 1972 und 1979 offiziell gebauten T2 Elektro-Transporter, der unter anderem von den Entwässerungswerken der Berliner Verkehrsbetriebe eingesetzt wurde (weitere Informationen dazu gibt es hier). Oder verschiedene Projekte von Volkswagen of America auf T1- (dieses Exemplar stellen wir hier vor) und T2-Basis (einen Artikel über dieses Auto finden Sie hier). Jetzt zieht Volkswagens deutsche Nutzfahrzeuge-Zentrale nach und stellt Ende März auf der Techno-Classica in Essen einen elektrischen Samba-Bus vor.

Samba-Bus mit aktuellen Elektro-Komponenten

Dieser hat in seinem früheren Leben schon einiges hinter sich: Der T1 wurde 1966 gebaut, dann nach Los Angeles exportiert und später nach Europa zurückgeholt. Bei einer klassischen Restaurierung hat es VW Nutzfahrzeuge jedoch nicht belassen und einen Elektromotor installiert. Das System besteht aus Antriebs- und Batterie-Bauteilen, die in den aktuellen Elektroautos des Konzerns zum Einsatz kommen. Darunter auch ein neues Getriebe, das über einen zwischen den in Leder gehüllten Vordersitzen platzierten Hebel bedient wird. Weitere Einzelheiten bleiben allerdings noch geheim.

Der Antrieb ist jedoch nicht die einzige Modernisierung, die dem Samba-Bus zuteil wurde. Der T1 verfügt nun über ein zeitgemäßes Fahrwerk, LED-Rundscheinwerfer und zahlreiche Neuerungen im Innenraum. Der Tacho mit zentral platziertem Bulli-Symbol wurde dem originalen Pendant nachempfunden, gibt nun aber auch Auskunft über die aktuelle Fahrstufe. In der Dachkonsole sitzt ein Tablet, das die zentralen Funktionen des des E-Bullis steuert. Auch neue Materialien kommen zum Einsatz: Für den Fußboden des Showcars verwendet VW Massivholz in Schiffsdielenoptik.

Fazit

Ein Samba-Bus mit Elektroantrieb? Wir sind gespannt, ob das Techno-Classica-Publikum diesen Umbau goutieren wird. Wir haben da unsere Zweifel.