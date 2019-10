Podcast

Voll vernetzt, moderne Elektromotoren, ausgeklügelte Batteriesysteme. E-Autos stecken voller moderner Technik. Allerdings hat sich ein Relikt aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart gerettet: Die 12-Volt-Batterie. Was dahinter steckt und was man mit ihr machen kann, erklärt Gerd Stegmaier in einer neuen Folge auto motor und sport erklärt.