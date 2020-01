Podcast „ams erklärt“ (16) Mythen zur Brennstoffzelle aufgeklärt

Heilsbringer für CO2-neutrale Mobilität oder viel zu gefährlich und teuer? Zum Wasserstoffantrieb gibt es noch mehr Unklarheiten und Vorurteile als zum Elektroauto. Ob Brennstoffzellenautos etwa gefährlich sind, wie kompliziert die Speicherung von Wasserstoff ist und ob die CO2-Bilanz der Wasserstoffautos wirklich so schlecht ist, verrät Gerd Stegmaier in dieser Folge von auto motor und sport erklärt.

Bei der Suche nach neuen Antriebsarten kommt immer wieder das Thema Wasserstoffbrennstoffzelle auf – und mit ihr jede Menge Vorurteile und Mythen. In der aktuellen Folge erklärt Gerd Stegmaier, was dahinter steckt und verrät, beispielsweise ob Wasserstoffautos wirklich so viel Energie brauchen, Klimagase ausstoßen und ob das Tanken wirklich so teuer ist. Außerdem berichtet er von seinen Rechercheergebnissen zur Speicherung von Wasserstoff und warum die Autos bislang noch so selten auf den Straßen zu sehen sind.

