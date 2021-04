Podcast „ams erklärt“ (29) DAB+: Was bringt die Digitalisierung im Radio?

Das Radio feiert seine Renaissance. Ein Grund dafür ist auch das digitale Radio DAB+, dass seit gut zehn Jahren in seiner aktuellen Form am Start ist – und seit kurzen sogar eine Quasi-Pflicht in Neuwagen hat. In der aktuellen Folge von auto motor und sport erklärt, sprechen Gerd Stegmaier und Luca Leicht über die Unterschiede zwischen FM und DAB, erklären wieso es so viel mehr digitale als analoge Radiosender gibt und warum ein DAB+-Radio nie rauscht.

Außerdem erklärt Luca Leicht, wie es überhaupt zur Entwicklung des Digitalradios kam, ob schon bald alle alten UKW-Radios schrottreif sind und er verrät, wie man sein altes FM-Autoradio fit für das DAB-Zeitalter macht.

Was Luca Leicht sonst noch zum Thema erklärt hat, hören Sie in einer neuen spannenden Folge unseres Podcasts auto motor und sport erklärt. Der erscheint 14 Tage zusammen mit der aktuellen auto motor und sport Ausgabe und kann bei Spotify, Apple Podcast und Google Podcasts abonniert werden!

Wenn Sie eine Frage, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns einfach unter podcast-ams@motorpresse.de.