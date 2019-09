Podcast „ams erklärt“ zu ARD Plusminus Moderne Diesel als Feinstaubfilter?

Wir haben es gemessen und es stimmt: Diesel-Autos machen die Luft sauber – so lange sie vorher schmutzig war. Warum das funktioniert und wieso Politiker von den Grünen weiterhin gegen den Diesel wettern werden verrät auto motor und sport Abgas-Experte Dirk Gulde, der die Messung betreut hat und am 25. September deswegen bei ARD Plusminus zu Gast war.

Es könnte so einfach sein und all die Missgunst durch den Abgasskandal wäre vom Tisch: Wenn Autos, und besonders der Diesel, endlich richtig sauber wären. Immer wieder erklären die Hersteller, dass die Motoren sauber sind, so sauber, dass sie die Luft sogar vom Feinstaub reinigen. Ob das wirklich stimmt, hat Abgas-Experte Dirk Gulde zusammen mit seinem Team von Emission Analytics nachgemessen und kam zu erstaunlichen Ergebnissen. Worin die Schwierigkeiten bei der Feinstaub-Messung vor und hinter dem Auto lagen und ob die Autos wirklich so sauber sind, wie es die Hersteller es versprechen, verrät er in dieser Episode von auto motor und sport erklärt.

Außerdem erklärt Dirk Gulde warum die Unterschiede zwischen den Herstellern lange nicht so groß sind, wie die zwischen den unterschiedlichen, gemessenen Fahrmodi und sagt, wieso Benziner erst viel Später in die Feinstaubfalle getappt sind.

Was Dirk Gulde sonst noch zum Thema erklärt hat, hören Sie in einer neuen spannenden Folge unseres Podcasts auto motor und sport erklärt. Der erscheint 14 Tage zusammen mit der aktuellen auto motor und sport Ausgabe und kann bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und Soundcloud abonniert werden!

