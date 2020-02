Podcast „ams erklärt“ (18) So werden Autos sicher

Das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zählt zu den größten Innovationstreibern der Autoindustrie. In der aktuellen Folge von auto motor und sport erklärt, verrät Clemens Hirschfeld, wie Autos sicher werden, welche Entwicklungen sie schon hinter sich gebracht haben und warum es so schwierig ist, die Vision Zero mit null Verkehrstoten tatsächlich zu erreichen.

Airbags, ESP und ABS sind aus modernen Autos nicht mehr wegzudenken – und trotzdem sterben jeden Tag rund drei Menschen in Deutschland im Straßenverkehr. Das war aber nicht immer so. Noch vor 50 Jahren waren es zehn Mal knapp sieben Mal zu viele, obwohl nur ein Zehntel der Autos unterwegs waren. Um herauszufinden, was in der Zwischenzeit passiert ist, hat sich auto motor und sport-Redakteur Clemens Hirschfeld auf die Spurensuche nach den ersten Sicherheitsmerkmalen der Autoindustrie gemacht und verrät in der aktuellen Folge worin etwa der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sicherheit liegt, wo der erste Airbag tatsächlich zum Einsatz kam und was hinter den Sternen bei der Crash-Test-Wertung von Euro NCAP steckt. Außerdem erklärt er wie viele Unfälle durch moderne Assistenten verhindert werden und wie der Gesetzgeber und die Industrie weiter an der Sicherheit arbeiten.

Was Clemens Hirschfeld sonst noch zum Thema herausgefunden hat, hören Sie in einer neuen spannenden Folge unseres Podcasts auto motor und sport erklärt. Der erscheint 14 Tage zusammen mit der aktuellen auto motor und sport Ausgabe und kann bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und Soundcloud abonniert werden!