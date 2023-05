Moove (109) – Ralf Sigmund, CTO Moia & Serkan Arslan Apex.AI Autonomes Fahren mit Open-Source-Software

Podcast

In manchen Städten in den USA gehören Robotaxis schon zum Straßenbild. In Deutschland passiert da ohne Fahrer noch wenig. VW-Tochter Moia will das ändern und ab 2025 mit Open-Scoure-Technik seinen. Raidhailig-Dienst autonom an den Start bringen. Wie das funktionieren soll, erklären Ralf Sigmund, CTO bei Moia und Serkan Arslan von Apex AI.