Moove (40) - Jashar Seyfi, Lime Warum wir E-Scooter doch brauchen

Jashar Seyfi kämpft nicht nur im Podcast gegen Vorurteile – gegenüber elektrischen Tretrollern. Der CEO von Lime Deutschland erklärt, wie das Geschäft mit ihnen funktioniert, warum sie sehr wohl Autofahrten einsparen und weshalb es eine gute Idee war, dass Lime nicht mit der Carsharingplattform von Daimler und BMW (Sharenow) kooperiert.

Außerdem berichtet er, wie es gelingt mit nur einer Hand voll Mitarbeitern über 20.000 Roller zu warten, wieso E-Scooter deutlich robuster sind als ihr Ruf und wann es das Unternehmen in Deutschland erstmals geschafft hat, profitabel zu arbeiten.

Zudem spricht Seyfi davon, welchen Stellenwert neben E-Scootern der Fahrradverleih hat und wie er sich eine gesunde Aufteilung des öffentlichen Raums für den Verkehr vorstellt.

Ob Seyfi selbst ein Auto hat oder hatte, welche er gut findet und wie er sich in Berlin und anderswo selbst fortbewegt, hören Sie in dieser Folge von Moove, dem New Mobility Podcast von auto motor und sport.

Und noch etwas: Exklusiv für unsere Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot. Auf http://www.motorpresse-aktion.de/ams können Sie sich eine Gratisausgabe der aktuellen auto motor und sport bestellen, ganz unverbindlich und ohne Abo.

Holen Sie sich die auto motor sport!