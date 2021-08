Moove (63) - Ralf Diemer, eFuel-Alliance e.V. „Der Verbrenner wird ja nicht einfach weggehen!“

Der Umstieg auf die batterieelektrische Mobilität ist in den Medien so präsent wie nie. Audi will ab 2026 alle neuen Modelle vollelektrisch anbieten, Mercedes vollzieht den Schwenk noch vor dem Jahr 2030, Opel wird in Europa 2028 vollelektrisch. Schlagzeilen, die bei der eFuel-Alliance e.V. nur bedingt gut ankommen.

Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion und Anwendung von Kraftstoffen aus erneuerbaren erneuerbaren Energien entscheidend voran zu bringen. Für Geschäftsführer Ralf Diemer ist die wirtschaftliche und politische Fokussierung auf die batterieelektrische Mobilität ein Irrweg. Er setzt auf grün produzierten Wasserstoff, bzw. daraus hergestellte synthetische Kraftstoffe, die einfach und kostengünstig über bestehende Infrastrukturen verteilt werden können. Außerdem, so Diemer, wird in der Diskussion immer der Fahrzeugbestand vergessen: "Die Verbrenner werden ja nicht einfach weggehen!"

Warum Ralf Diemer außerdem davon ausgeht, dass eFuels für die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse, deren Bezahlbarkeit und für die Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor entscheidend sind, wie das mit der Verfügbarkeit klappen kann, woher die Energie für die Produktion des grünen Wasserstoffs kommen soll und warum eFuels nicht billig sein werden, hören Sie in der spannenden neue Folge von Moove, dem New Mobility Podcast von auto motor und sport.

