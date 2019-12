Moove (27): Frank Leipold, ACM E-SUVs sind keine Lösung - für nichts

Im Podcast spricht Leipold über Sinn und Unsinn von Elektromobilität, über die Falle der Fahrzeugklasse M und wie sein Projekt den CO2-Ausstoß von Millionen Menschen in Schwellenländern drastisch senken könnte. Denn das unter seiner Leitung konzipierte Auto spart schon bei der Produktion, weil es leicht ist, wenig Leistung braucht und sein E-Antrieb mit einem 48-Volt-Bordnetz auskommt. Die Akkus sind herausnehmbar – das ermöglicht auch, welche in Reserve mitzunehmen und so bei Bedarf die Reichweite zu steigern. Der ACM City ist so konstruiert, dass mit ihm Taxibetrieb möglich ist oder es wahlweise eine ganze Europalette an Waren transportieren kann, obwohl es den Regularien der Fahrzeugklasse L7e genügt (maximal 650 Kilogramm leichtes, vierrädriges Kraftfahrzeug (L7e) mit elektrischem Antrieb). Im Podcast erklärt Leipold, warum das wichtig und wie schwierig das ist. Außerdem erklärt er, welche Probleme Start-Ups wie ego und Sono bekommen, die „richtige“ (klassische) Pkw nach Zulassungsklasse M bauen wollen. Außerdem erzählt der Wirtschaftsingenieur welche Erkenntnisse und Möglichkeiten ihm ein Besuch Indiens im Tross von Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgezeigt hat.

