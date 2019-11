Moove (25): Prof. Wolf Burger, DHBW „Deutsche Industrie vor 20 Jahren falsch abgebogen“

Wolf Burger lehrt Fahrzeugtechnik an der Dualen Hochschule in Horb. Für ihn ist die deutsche Autoindustrie auf dem Holzweg. Im Podcast erklärt er, warum.

Vor 20 Jahren sei die Automobilindustrie falsch abgebogen und seither auf dem Irrweg. Dieses Mantra wiederholt Professor Wolf Burger immer wieder. Der bekennende Leichtbaufetischist, Motorradfahrer und Altautosammler ist ein waschechter Querdenker und versucht diese Eigenschaft auch seinen Fahrzeugtechnik-Studenten an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Horb beizubringen. So lässt er sie nicht nur CAD-Zeichnungen für die Prüfungen einreichen, sondern ganze Modelle. Im Podcast verrät er warum das wichtig ist, wieso weder die Brennstoffzelle noch das batterieelektrische Auto die alleinige Antwort auf die künftigen Fragen der Mobilität sind und wieso Mazdas Skyactive X Selbstzünder Benziner eigentlich keine echte Neuheit darstellt.

Außerdem erzählt er, wieso er abseits der neuen Energieträger bekennender Zweitaktfan ist, warum 15 kW Leistung für die meisten Zwecke ausreichen und was das alles mit dem Mini Moke zu tun hat. Außerdem sprechen wir mit Professor Burger über Range Extender, den Sparzwang in der Autoindustrie und darüber welche magischen Effekte eine Deregulierung für die Entwicklung von neuen Fahrzeugen haben kann.

