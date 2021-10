Moove (67) - Daniela Werlich, Custom Cells Die Frau hinter Porsches Hochleistungsbatterien

Daniela Werlich ist Chemikerin, CTO bei der Batterieschmiede Custom Cells und hat tiefe Einblicke in die Welt der Batterietechnik. Aktuell arbeitet Sie zusammen mit Porsche am Cell Force Joint Venutre, bei dem der Sportwagenbauer und die Batterieexperten gemeinsam Hochleistungszellen entwickeln, die sie in Deutschland produzieren wollen.

In diesem Podcast erklärt Daniela Werlich, welche Materialien für Batterien in Frage kommen, worin ihre Eigenheiten liegen und warum sie etwa die Natriumzelle für einen Holzweg hält. Sie verrät aber auch, worin das Geheimnis, die Vorteile und die Schwierigkeit bei der Silizium-Anode stecken, die Custom Cells zusammen mit Porsche entwickelt und produzieren will. Und nebenbei erläutert sie anschaulich und transparent Bestandteile, Funktionsweise und Aufbau moderner Lithium-Ionen-Batterien und wo die wichtigsten Knackpunkte bei der Entwicklung sind. Wer immer schon wissen wollte, was der Status Quo bei der Akku-Entwicklung ist und wo die Reise künftig wie hingehen könnte, sollte dieses Gespräch nicht verpassen.

Außerdem sprechen Gerd Stegmaier und Luca Leicht mit Daniela darüber, was genau Hochleistungszellen sind, wieso es so wichtig ist, dass die eingesetzte Batterie genau zum Einsatzzweck passt und warum Europa nicht wieder auf "the next big thing" in der Batteriezellenforschung warten darf, sondern gut beraten wäre, sich mit voller Kraft an die Lithium-Ionen-Technik zu machen und diese dann weiterzuentwickeln.

