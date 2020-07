Podcast „Übersteuern“ (Folge 39) Mehr als schön – was steckt hinter Autodesign?

In Bestform – nun, das sind natürlich auch die beiden Kollegen in Büro 408, Jens Dralle und Sebastian Renz. Aber dieses Mal reden die beide auch über die Herausforderung, die beste Form für ein Auto zu finden. Denn in Übersteuern, dem auto motor und sport-Podcast über die Begeisterung am Auto, geht es um Design. Und zwar darüber, was gutes Design ausmacht, wie es sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und wovon es beeinflusst wird. Das ist nämlich viel mehr als die Vorliebe eines Designers, da geht es um Sicherheit, Produktionsprozesse, Reparaturkosten und, nun, auch Spaltmaße.

Halt, nicht wegdösen, denn das klingt jetzt vielleicht nicht so richtig aufwühlend, aber Jens und Seb bekommen das schon so verklickert, dass ihr gern zuhört. Schließlich treten da neben dem Porsche 911 auch die Mazda-Modellfamilie und diverse Mercedes-Modelle auf – als kleiner Nebenschlenker sogar der neue Citan. Was der ausgerechnet in einer Folge über Eleganz zu suchen hat? Und was sich wieder mal auf den Parkplätzen der Konjunktive an Autos die Reifen plattsteht? Gibt es jetzt alles zu hören, also Lauscher auf und lostreamen!