Podcast „Übersteuern“ (Folge 23) Live aus Los Angeles: Der neue Ford Mach E

Ach je, das wird Tesla-Boss Elon Musk aber noch ärgern, denn ganz knapp hat er bei der Premiere des neuen Ford Mach E unseren Chefreporter Jens Dralle verpasst. Der ist nämlich gerade in Los Angeles auf der Auto Show und klingelt von dort mal durch ins Büro 408 zu Sebastian Renz, damit die beiden in Übersteuern, dem auto motor und sport-Popdcast über die Begeisterung fürs Auto, mal über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten reden können. Jens erzählt, wie das so ist auf der Weltpremiere des Ford Mach E, was der so kann und wann er zu uns kommt. Also der Mach E. Danach ist aber noch genügend Zeit, um mal darüber zu reden, was denn früher und heute den Reiz von US-Autos bei uns ausmachte und welches eigentlich die besten und gruseligsten Autos aus Amerika sind. Einig sind sich Jens und Sebastian dabei eher selten. Dafür taucht da eine illustre Runde an Autos auf: Ford Mustang, Renegade und Wrangler von den Jeeps, dazu natürlich die Corvette und vor allem ein Auto, das Ihr alle kennt – vor allem wie es über Lastwagen am Straßenrand schanzt. Wie, Ihr wisst nicht, welches wir meinen? Na, dann mal reinhören, sonst übrigens auch.

Auf schönes Wiederhören!