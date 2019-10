Podcast „Übersteuern“ (Folge 19) Kommt es noch auf die Größe an?

Dieses Mal überlegen sich die Bürokollegen aus Zimmer 408, Jens Dralle und Sebastian Renz, wie groß ein Auto eigentlich sein muss. Also wie viel Auto genügt. Und vor allem, ob es bei all den Fähigkeiten an Sicherheit, Komfort, Raumeffizienz und Motortemperament, die schon bei den Kleinwagen und Kompakten zusammenkommen, überhaupt noch größere Autos braucht. Können die wirklich so viel mehr, um die ganz erheblich höheren Preise und Unterhaltskosten zu rechtfertigen? Oder ist es nicht viel cleverer statt in Klassen in Längemaßen oder Leistungsbereichen zu rechnen? Na, die beiden klären das mal, kommen auf einer kleinen Reise durch die automobile Vergangenheit und Gegenwart vorbei vom Renault Twingo bis zum BMW X7, vom VW Passat I über den Porsche 964 bis hin zum – natürlich Renault Alpine und dem unvermeidlichen – sagen wir es gemeinsam – Subaru Levorg. Das wird ganz großes Hörkino!

Übersteuern – der neue Podcast von auto motor und sport.

Auf schönes Wiederhören!